Halmstad serverer en praktfull lunsj

Peter Untersteiner er høyaktuell når hjemmebanen Halmstad arrangerer V4-lunsj. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Uken har altså kommet, kanskje den beste uken av alle for oss som elsker travsporten her hjemme i Norge. Klasseløpshelgen går av stabelen på Bjerke den kommende helgen. Som vi gleder oss! Før den tid er det masse vi skal gjennom og det er bare å ta fatt på en ny uke. Mandagen begynner med en deilig internasjonal V4-omgang fra Halmstad. Her må spill være levert innen 12:20. Bjerke overtar med en finfin V5-lunsj 13:40. Til kvelds er det Leangen som står i fokus. 18:55 er frist for V65-spill her. Mens 19:30 har vi fullt fokus på Mantorp og V64-kjøringen til vårt naboland.

Dagens V4-lunsj i Halmstad er meget fin, og det kan gi veldig fine penger. Sjekk ut følgende:

V4-1: Etter å ha analysert den første avdelingen, var det litt en eller flere for meg. Jeg falt tilslutt ned på at 2 Princess Teemer blir min banker. Grunnen er at jeg tror hesten er tidlig å finne i tet. Derfra skal vinnersjansene være veldig gode. Fakta er at formen til hesten er ekstremt fin for tiden. Nest sist sender Anders Svanstedt, som kusket for dagen, frem til dødens i den andre svingen. Derfra gjør hesten et toppløp til tredjeplassen mot meget gode hester. Gode Darling Harbour vant løpet. Nå sist på Färjestad vant Princess Teemer enkelt fra tet. Det var et fint inntrykk på hesten. Det er ikke mye tøffere konkurrenter i dagens løp enn det var sist. Jeg sliter med å finne hesten som slår denne når han sitter tidlig i tet. All in!

Skal man gardere min banker, er det 3 Global Secrecy man skal se opp for. Denne sto lenge hos Timo Nurmos, og det uten suksess. Den har nå gjort et løp i Peter Untersteiner regi. Da galopperte hesten i den siste svingen. Er den forbedret kan han utfordre min banker. Utfordreren!

V4-2: 3 Venere Di Azzura blir klar favoritt i denne avdelingen, men jeg har ikke latt meg imponere av denne traveren. Egentlig er jeg usikker på hvor god hesten er. I et løp som dagens kan selvfølgelig hesten vinne med tidlig tet og demping, men i mine øyne en sårbar favoritt.

11 Callipygian er spillet i løpet. Hesten skuffet stort nest sist fra tet. Men nå sist, med et ryggløp som det blir i dag, var det en helt annen traver. Spurten til andreplassen var solid og jeg likte virkelig innsatsen. I et løp som dagens, som jeg synes virker ganske kleint, er sjansene for seier så absolutt tilstede. Mandags morgen er hesten spilt på 17 prosent, og i mine øyne er dette en utgang.

V4-3: 12 Sceicco. Jeg finner denne spennende her. Den tredje avdelingen er et løp flere hester med uviss form møter hverandre. Visst er det en veldig vanskelig oppgave å vinne fra tolvtesporet, men det er på ingen måte umulig. Sciecco gjorde tre løp hos Daniel Reden. Alle disse ble gjort i år. Og hesten ble virkelig herdet mot tøff motstand. To av løpene ble vunnet av Propulsion - verdens beste hest i øyeblikket. Sciecco strakk ikke helt til i løpene, men viste til tider tegn på høy fart, og det er ikke uten grunn at Reden matchet hesten i denne klassen.

Dette er en topptraver. Nå har den altså byttet trener til Stefan Persson. Her gjør hesten sin debut, og dagens motstand er ikke i nærheten av å være like tøff som tidligere. Om hesten er forbedret i Persson-regi kan det gå. Jeg ser for meg at hesten for heng på 11 Silver Annie via sporene. En helfrekk DD-banker, i en vanskelig dagens dobbel spill.

V4-4: 6 Rydens Limincello. Avslutningen i V4-spillet er mildt sagt ikke enkelt. Det er nesten ingen hester som har vist noe særlig form den siste tiden. Undertegnede kjenner dog Rydens Limoncello veldig godt, og med klaff på løpsopplegget, spurter denne ekstremt fort. Tredje sist på Jägersro spurtet vallaken inn til seier. En god hest som Shorthanded Jag ble andre. Limoncello har nå fått over en måneds pause, og dette bør ha gjort godt. Det er langt i fra et minus at Peter Untersteiner setter seg opp i vogna. Obs!