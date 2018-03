Herlig banker og flere helfrekke objekter til lunsj

Carl Johan Jepson er høyaktuell fordan dagens V4-lunsj på Færjstad. Her avbildet med Bear Dancer på Bjerke. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En ny herlig travuke er vel i gang med kommende lørdags V75-omgang på Sørlandets travpark som det største sportslige og spillemessige høydepunktet. Verd å merke seg ellers, er at det venter trippel jackpot i V64-spillet på Åby torsdag med gedigne 5 129 623 SEK ekstra i sekserpotten og en meget spennende V75 søndag med stor jackpot på Åby og hele 4 475 426 SEK ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Onsdagens travmeny innledes med internasjonal V4-omgang til Färjestad. Deretter rettes alt fokus mot hovedstaden vår og V76-kjøringen på Bjerke. Du kan og spille dagens dobbel til Solvalla og Bergsåker etter siste løpet har gått i mål på Bjerke.



Nettavisen har virkelig hatt sving på tipsene de siste dagene og tirsdag ble det nye flotte gevinster.

Flott V4-lunsj på Romme tirsdag

Undertegnede leverte flotte tips til tirsdagens V4-lunsj på Romme. Hans mellomstore V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 480) satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 751 kr. Samtlige 19 andelslag på Eksperten gikk inn og totalt ble det 52 269 kr innspilt i lunsjen av en V4-omsetning på ca 12 000 kr.

V65-suksess på Forus

Også tirsdag kveld ble det tipssuksess. Leirvågs V65-forslag på Nettavisen med innl. pris kr 960 fikk en sekser og 14 femmere og betalte tilbake 4 890 kr. Totalt ble det klaff for 16 andelslag og drøye 80 000 kr innspilt av en V65-omsetning på ca 30 000 kr.

Herlig V75-klaff på Momarken lørdag

Det ble flott suksess for Leirvågs V75-tips til den gedigne V75-omgangen på Momarken lørdag. V75-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt som et skudd og betalte tilbake 4 794 kr. Omgangens største overraskelse 6 Will Prinsen i V75-4 (7. valg i spillet) var ranket som et tredjevalg, mens nestfavoritten 4 Pastore Bob i V75-7/DD-2 var min klare tipsener og også DD-banker. Totalt ble det fullklaff for ca 80 andelslag (snittutbetaling på ca 5 000 kr på disse) og drøye 400 000 kr innspilt av en V75-omsetning på ca 240 000 kr.

Herlig treff i DD-spillet

I lunsjen på Halmstad mandag var undertegnede på hugget i DD-spillet. Han mente at andrevalget 4 Randemar R.D hadde en toppsjanse og bankerspilte denne i DD-1. Da 6 Ronzon Face vant den andre avdelingen, fikk vi pene 39,38 i DD-odds. Det minste forslaget på kr 200, betalte ut pene 1 969 kr. Det største forslaget som kostet kr 400 å levere inn, betalte ut 3 938 kr.



15 andelslag og ca 150 000 kr innspilt i V75 i Gävle søndag

Også til den store V75-jackpotomgangen i Gävle, ble det fin suksess for Lerums tips søndag. På Eksperten ble det sju rette for i alt 15 andelslag. Andelsprisene på de 15 andelslagene var alt fra 250 kr per andel til 1000 kr per andel og de femten andelslagene betalte ut drøye 8 000 per stk. Totalt omsatte Nettavisen for ca 80 000 i V75 søndag.

Nå rettes alt fokus mot den internasjonale V4-omgangen fra Færjestad der jeg finner min banker i V4-3.

Stenströmer og Jepson

I V4-3 har jeg ståltro på at tethesten etter 100 meter heter 5 Frisco Runner. 4 Je Reve`d Amour er og svært rask, men denne skal ha rygg underveis og slipper tidlig tet. De siste tre gangene Frisco Runner har blitt kjørt i tet har det endt med seier. Vallaken forsvarer seg mesterlig og særlig med dagens form. Har ikke startet på en drøy måned. Var da ute i et V75-løp, og ble tredje. Det var kun Arsenal og Earn n`Burn som var foran i mål. I starten før hadde ikke 6-åringen noe problem med å kamme hjem en enkel seier fra tet. Hvem skal presse opp tempo utvendig i dagens løpet? Eneste jeg tror er kapabel til å gjøre det er 7 Quila Tilly, men sistnevnte er treg fra start og galoppfaren er stor. Det vil ta tid før denne er fremme hos Frisco Runner uansett. Jeg tror Jepson får styre dette etter behag og da skal det være snakk om en meget god vinnersjanse. Jeg går all in på 3 Frisco Runner og det blir min V4-banker, samt DD-banker.



V4-1: I dagens første avdeling velger jeg å trekke frem 9 View To A Kill. Jeg synes nemlig den fem år gamle hoppa har gjort sterke løp i en lengre tid. Hun er onsdags morgen spilt på 7-8 prosent, noe som er feil. Var strålende til seier tredje sist etter å ha måtte trave store deler av løpet i dødens. På oppløpet viste hun vilje med å svare opp Ofelia Roc hele veien. Nest sist på Færjestad går hun posistivt til mål med høy fart. På Solvalla nå sist sist ble Ready Cash-datteren kjørt passivt med. I den siste svingen fikk hun omsider åpningen og 5-åringen spurtet det hun maktet. Fakta er at hun gikk et meget godt løp på Solvalla, med 1.14 siste tusen. Ingen av dagens konkurrenter skremmer veldig, og jeg mener at 9 View To A Kill skulle vært mer spilt. Mitt objekt.



V4-2: Jeg synes 3 Jula Massive er spennende. Vallaken til Ulf Stenstrømer skuffet i store deler av fjorårssesongen. Det er en stor hest dette, som jeg tror har trengt litt tid på seg. Nå har han fått to starter i år. Første gang ut var han tung i kroppen, men fikk en fin gjennomkjøring. Adskillig bedre så det ut nå sist på Axevalla. Da satt Andre Eklundh, som var kusk, seg innvendig. Når åpningen kom ut mot oppløpet synes jeg hesten gikk veldig fint og viste stor fremgang. Som en 4-prosenter synes jeg Jula Massive er et spennende spill, særlig med tanke på innsatsen sist, og jeg håper han har gått ytterligere frem med nok et løp i kroppen. Tipsener!



V4-4: Hvem tar tet i avslutningsløpet? Jeg synes startsiden er vrien, men jeg tror mest på at 6 Mr. Creation etter hvert er å finne i tet. Med litt tempo kan min Idé vinne dette. Jeg tror nemlig 7 Opus Mind kan runde til seier. 10-åringen har virkelig funnet en ny gnist for tiden og ser bedre ut enn noen gang. Tok en overlegen seier sist, og inn i mål var inntryket rett og slett veldig fint. Et objekt i løpet.



6 Mr. Creation har også en god sjanse om 6-åringen kommer tidlig til tet. Var svært god sist og satt bom fast i ryggen på Always On Time i V75. Må regnes veldig tidlig her. Samme må 9 Carlos Milo, som jeg tror kan få et perfekt opplegg her om det skulel bli kjøring i front. Var god treer etter en langspurt sist. Carlos Milo får plass tidlig på bongene.