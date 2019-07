Herlig ettermiddagsgalopp fra Danmark

Per-Anders Gråberg er aktuell på Klampenborg lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:



Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen



Det meste av fokuset er naturligvis rettet mot Biri, og deres gedigne V75-omgang som starter kl.15.00. Deretter skal vi til Danmark, og moroa på galoppen begynner kl.17.00. Så blir det natt-trav til Kalmar hvor V65-1 begynner såpass sent som kl.21.40



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Onsdag ble det FULLKLAFF for den store V5-bongen på Kr.1 800 på Jägersro. Utbetalingen her ble pene Kr.5 062,-. Dagen etter på Øvrevoll ble det nesten SUPERTREFF for systemet (fire andeler a Kr.1000) i V65-spillet, og "trøsten" her betalte ut Kr.11 148,-. I V4-spillet betalte bongen på Kr.1 180 ut meget fine Kr.4 254,-. Lørdag ettermiddag jakter Birger og Morten videre på galoppen med følgende:

De to første løpene i V4 lørdag er toårsløp. Mange ustartede hester gjør det åpent, men i V4-2 har noen av hestene allerede imponert. Der går vi på 1 Radiant Carlras og 11 Alwaysonmymind med førstnevnte alene på de minste flate bongene. Trener Marc Stott er imidlertid meget positiv på Alwaysonmymind, og samme trener snakker varmt om 1 The Maestro i V4-1. Han tror mer på debutanten enn 5 King George med løp i kroppen.

V4-3 er åpent, og vi trenger åtte streker for å løse løpet. Treårige 12 Why Not blir vår knepne favoritt i finalen, men dette er ellers et løp hvor det kan skrelle.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



I V5-spillet til Klampenborg tror vi mye på 4 Not Today i V5-3. Distansen er galoppens korteste, 650 meter. Sist han gikk så kort var han totalt overlegen mot de samme hestene. Vi tror han er to lengder foran de andre etter 100, og derfra styrer Oliver Wilson begivenhetene.

På de flate bongene låser vi V5-2 på 3 Coat of Arms, 7 Jubilance og 5 Monte Carlo. Førstnevnte gikk ut i sprinttempo sist og holdt bra. Med et litt mer dempet opplegg, tror vi på seier, og han blir neppe favoritt.