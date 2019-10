Herlig galopplunsj i Göteborg

Roman Princess (her med sine trener Nathalie Mortensen på ryggen) blir Nettavisens DD-banker på Gøteborg onsdag. Da rir norske Kaia Sofie Ingolfsland. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er som vanlig duket for galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelds onsdag. Denne onsdagen skal vi Gøteborg for galoppen og det er som vanlig både V4 og V5 på menyen. Onsdag kveld byr så Bjerke på en herlig V75-omgang, her er det spillestopp kl 19.00.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om lunsjløpene på Gøteborg galoppbane. Som vanlig er V4 første ut med spillestopp kl 12.20, mens V5 første starter i det femte løpet og har spillestopp kl 14.00.

Sesongfinale i Gøteborg

Gressbanen i Gøteborg har sesongfinale i lunsjen onsdag. De byr på en interessant V4, samt en V5 som dessverre ble tynn etter noen strykninger. Vi tror på en ok utbetaling i V4, mens det skal mye til om det blir de store summer i V5.

I V4-3 tror vi det kan holde med 2 Roman Princess og 10 Haweswater i V4-3. Begge har prestert bra i Gøteborg og er klart best på gress. Formen ser også ut til å være god. 2 Roman Princess blir vårt klare førstevalg av disse og bankerspilles i DD-spillet.

I V4-2 blir trolig 6 Mouli Wildrose klar favoritt. Men vi tror 8 Positano og 1 The Pope blir tøffe i mot, for favoritten har tøffere betingelser denne gang. De tre hestene blir våre utvalgte på samtlige V4-forslag.

Dobbeltbanker i V5-4

I V5-4 er det nå kun tre hester igjen. 3 Beentheredonethat skal være klar favoritt, men distansen er 4800 meter. Det er det lengste løpet i Skandinavia og mange hekker å passere. 2 Brights Park er ikke så mye dårligere, og vi dobler på samtlige V5-forslag.

