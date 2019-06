Herlig galopplunsj på Bro Park

Norske Kaia Sofie Ingolfsland har flere flotte vinnersjanser under onsdagens galopplunsj på Bro Park. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er på god vei mot helgens store Bjerkehelg som altså byr på en herlig V75-omgang lørdag og på Oslo Grand Prix og internasjonal V75 søndag. Men også onsdag er det trav på Bjerke, da handler det om V75 Bonus. Før den tid skal vi gjennom galopplunsj på Bro Park med både V4 og V5 på menyen og vi skal ha ettermiddagens V5 fra Ålborg galoppbane.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det handle om løpene på Bro Park. Her starter V4 først med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som starter i V4-3 har spillestopp kl 13.12. Våre galoppeksperter kom ikke i land under den meget vanskelige V64-omgangen på Gøteborg galopp søndag, men de traff veldig bra med V4-tipsene til danske Klampenborg lørdag.

Flott V4-gevinst på Klampenborg lørdag 1. juni

Våre galoppeksperters V4-forslag på Nettavisen med innleveringspris på kr 480 satt klokkerent denne lørdagen og V4-utbetalingen stoppet på flotte 3 243 kr. Samtlige andelslag på Eksperten satt.

Solid V5-gevinst på Klampenborg lørdag 1. juni

Også i V5-spillet ble det fullklaff. Det største V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1920) satt som et skudd. Det forslaget satt med alle fem hestene i V5-4 og fire hester i V5-5, og til tross for at det ble favorittseire i begge disse løpene, endte V5-utbetalingen på meget akseptable 9 115 kr.

Tynt i toppen

Lunsjen på Bro Park onsdag er litt lur. I V4 tror vi det går an å gå tynt i V4-1. Duoen 3 Arize og 4 Rossmos Secret er lynhurtige, mens 1 We Got the Boss også har vist en del fart. De øvrige tror vi rett og slett ikke er raske nok til å henge med når distansen er 1000 meter. 3 Arize har vært knallgod og vi bankerspiller denne på de to minste V4-forslagene, mens 4 Rossmos Secret tas med på de to største forslagene og 1 We Got The Boss tas med på det aller største V4-forslaget.

I V4-2 blir trolig 4 Mr Kygo stor favoritt, men han ble satt opp ti kilo for seieren i april. Det er også litt tvil rundt økningen i distansen, så vi synes at han bør garderes.

I V5 er det ganske rufsete. V5-3 møter et par lite startede hester konkurrenter med formtall på 50-tallet. Vi tror at noen av debutantene kan klart mer enn de litt mer erfarne. Så får vi se om tankene stemmer med fasiten. V5-1 og V5-2 er de samme løpene som V4-3 og V4-4. De er begge åpne løp, og vi tror V5 gir mer enn V4 onsdag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen