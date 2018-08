Herlig galopplunsj på Jägersro

Elione Chaves vant tre løp på Øvrevoll søndag, blant annet Subary Derby Mile overraskelsen Miss Riverdance Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Som vanlig på onsdager så er det galopp til lunsj og V76 fra Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Malmö og Jägersro galoppbane som er vertskap for galoppløpene og det er både V4 og en helt egen V5-omgang på menyen. På Bjerke er det klart for Derbykvalifiseringer for varmblodshestene. Tolv løp skal avvikles, seks kvalløp til Hoppederby og seks kvalløp til den åpne klassen. Det er både V76, V4 og V5 på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Jägersro, og våre galoppeksperter har følgende vurderinger å by på.



Spennende lunsj på Jägersro

Løpene i lunsjen på Jägersro onsdag byr på en ganske åpen V4,og i våre øyne en ganske oversiktlig V5. I V4-3 tror vi en del på duoen 3 Hot Quality og 1 Ove og lar de stå alene på de tre minste V4-forslagene. Førstnevnte har møtt knallgode treåringer i sine siste starter, og denne motstanden bør hun ha en god sjanse til å slå. 3 Hot Quality blir også vår DD-banker.

De som eventuelt skulle ønske å for en annen dobbeltbanker, kan eventuelt prøve 14 Heart of Baileys og 9 Amarok i V4-4, som begge tok lette seire i sin siste start.

Klar banker i V5-5

I V5 skal 1 Arctic Waltz være en klar banker i finalen. Dette er en av Sveriges beste treåringer, og motstanden er ikke all verden. 1 Arctic Waltz i V5-5 er så nær en banker som det er mulig å komme i våre øyne. Det er et løp for hester som aldri har vunnet. Arctic Waltz slo sist den svenske Derbyvinneren Nordic Defense og har gått flere sterke løp. Vi sier at om han ikke vinner nå, vinner han aldri.

Det bør også holde med maks tre hester i toårsløpet, som er V5-1. Trenerne er veldig positive til 5 Sunlight og 1 Two Eyed Jack.