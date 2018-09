Herlig galopplunsj på Jägersro

Carlos Lopez holder toppform og vant to løp på Bro Park tirsdag kveld. Her vinner han med Otama Obama i et løp på Øvrevoll tidligere i sommer. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er vel i gang med en meget spennende uke, og til helgen er det klart for superhelg på Bjerke. Lørdag er det finaleløp og Gulljackpot i V75, mens søndagen byr på klasseløpsfinalene og internasjonal V75. Onsdagen har sitt klare spillemessige høydepunkt på Bjerke. Der er det stor V76-jackpot på Bjerke onsdag med hele 979 072 kr ekstra i sjuerpotten. I tillegg er det som vanlig galopp til lunsj på onsdager. Denne onsdagen er det Jägersro galoppbane i Malmö som er vertskap og der er det både V4 og en helt separat V5.

Gode hester, men litt tynne felt

Det er brukbart nivå på flere av løpene i onsdagens lunsj på Jägersro. Dessverre er det litt tynt i noen av løpene, men på galoppen skal det som kjent lite til for at det blir bra utbetaling.

I V4-1 går superhoppa 4 Mrs Loreen sitt aller siste løp. Hun har vunnet 17 og vært på trippelen i 25 av 28 løp på hjemmebane. Kanskje avslutter hun med seier, men både 2 Plata O Plumo og 5 Stricker er tøffe motstandere. Vi spiller alle tre på samtlige V4-forslag.

Den største favoritten i V4 blir trolig 6 Eyes Wide Shut i V4-3/DD-1. Han har lekt med konkurrentene i de to siste startene. Nå står han vektmessig hardere til, men det har sett ut som om det er mye å gå på. Vi bankerspiller på de minste V4-forslagene og i DD-spillet.



I V5 blir en annen favoritthest i Malmø, 5 Be My Academy i V5-2, veldig mye spilt. Han har et billig løp på papiret og er en sannsynlig vinner. Vi bankerspiller hedershesten på de tre minste V5-forslagene, men tar med 2 Master Blaster på det aller største V5-forslaget. Han var enormt bra på den svenske Derbydagen, der han slo gode treåringer med drøssevis av lengder. Å gi Be My Academy vekt, virker dog nokså tøft.

