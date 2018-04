Herlig galopponsdag på Bro Park

Fredrik Janetzky (som her vinner med Backcountry på Øvrevoll i oktober i fjor) rir Nettavisens klare favoritt i V4-2 på Bro Park onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende onsdag står foran oss med både galopp og trav på menyen. Spillemessig er det naturligvis V76-omgangen på Bjerke som har størst interesse. det er siste onsdag i april og det er ensbetydende med at Bonuspotten skal fordeles på alle med sju rette. 814 032 kr venter derfor ekstra i sjuerpotten. Til lunsj er det galopp fra Bro Park i Sverige, og her er det både V4 og V5 på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vrien V4

På forhånd ser V4 langt lettere ut å løse enn V5 på Bro Park onsdag. De tre første V4-løpene får klare favoritter, 6 Kashgar, 2 Global Boxticker og 2 Tatlisu gikk alle sterke løp på åpningsdagen forrige søndag.

Mest imponerte kanskje 6 Kashgar (V4-1), som blåste forbi konkurrentene i finishen i sitt første sprintløp. Vi tror 5 Free Ride er verst i mot, særlig hvis han kan ta det litt mer med ro fra start. Disse to får plass på det minste V4-forslaget på Nettavisen.

I V4-2 blir 2 Global Boxticker favoritt. Han har vist klart mest og bankerspilles på de to minste V4-forslagene. Ny distanse og litt usikker stridsmoral gjør at det kanskje kan gå an å spekulere, så vi tar med noen garderinger på de to største V4-forslagene.

I V4-3 vant 2 Tatlisu i Sverige-debuten, men et par av motstanderne har fordel av litt lenger distanse. 3 Outlaw er den vi setter nærmest. I DD-spillet bankerspiller vi dog 2 Tatlisu.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-4/V5-2 er derimot meget vrient. Her helgarderer vi på samtlige V4-forslag og på de tre største V5-forslagene. 4 Wild Tobacco er vår knepne favoritt.

Tynt i V5-1 og V5-3

De to første V5-avdelingene inngår også i V4-spillet. Vi står på 2 Talitsu og 3 Outlaw i V5-1 på de tre minste V5-forslagene, og i V5-3 står vi på 3 Soldier Blue og 2 Striker på de tre minste V5-forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen