Herlig galoppsøndag i Gøteborg

Barny som her vinner et V65-løp på Øvrevoll tidligere i sommer sammen med Andreas Tapia Dalbark, er Nettavisens favoritt i V4-1 på Gøteborg søndag ettermiddag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

2 mill SEK er førstepremien i UET Trotting Masters i V75-6 på Østersund søndag der Lionel er det norske håpet. Det er ellers flere andre norske ekvipasjer med i V75-løpene i Østersund søndag som er klare sportslige og spillemessige høydepunktet søndag. V75 i Østersund starter forøvrig kl 14.30. Før den tid skal vi igang med en flott V5 og V5-galopp fra Gøteborg galoppbane, mens Biri er vertskap for en strålende internasjonal V65-omgang søndag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om galoppløpene i Gøteborg.



Åpne løp gir gode penger

Åpne løp og til dels god størrelse på feltene gjør at Gøteborgs lunsjgalopp ikke er så lett å finne ut av. Vi har liten tro på en beskjeden utbetaling i V-spillene. V5 pleier ofte å være relativt enkel, men denne gang ser det ikke så lett ut.

Merk at V5-1 allerede starter i V4-3. V4 har spillestopp kl 13.00, mens V5 har spillestopp kl 13.48

Bankerkandidat i V4-3

V4-3/V5-1 er et maidenløp. Der har 4 Philomena prestert best og er en naturlig favoritt og vi bankerspiller da også denne på de to minste V4-forslagene. Niels Petersen har med duoen 2 Silver Dalen og 8 Iloveyouanyway i dette løpet. Ingen av dem har imponert, men i dette selskapet skal de regnes med litt sjanse og vi tar med 2 Silver Dalen på det nest største V4-forslaget, mens 8 Iloveyouanyway. All den tid vi har en annen V5-banker, garderer vi V4-3 i V5-spillet i V5-2.

I V4 håper vi ellers å komme gjennom V4-1 på fire hester. 8 Barny var veldig god som tredje på Øvrevoll torsdag mot bedre hester. Blir neppe favoritt, men fikser han et nytt løp mindre enn tre døgn siden det siste, har vi god tro.

Banker i V5-5

I V5-5 bruker vi banker på de flate bongene på 3 Al Rana. En jevn og god araber, som bør matche formtall 72.

Ellers gir vi ikke helt slipp på 2 Final Experiment i V5-4. Ble bortridd sist og var dessuten veldig i starten før på Gøteborg.