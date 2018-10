Herlig lørdagsgalopp fra Klampenborg

Marcos Robaldo (som her vinnet løp med Miss Phone Girl på Øvrevoll) rir Nettavisens klare favoritt i V4-2 på Klampenborg lørdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis V75-omgangen på Biri som det store høydepunktet lørdag. Kun kaldblodsløp står på menyen og både den sportslige og spillemessige kvaliteten er utmerket. Men det finnes øvrig hestesport også på lørdagen og som vanlig er det galopp til lunsj når det er lørdag. Det er danske Klampenborg som er vertskap og der skal det avvikles både V4 og V5. Lørdag kveld byr så Harstad på V65 og V5.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Klampenborg. V4 har spillestopp kl 12.20 og de to siste V4-løpene inngår også i V5-spillet som starter kl 13.35. Nettavisens galoppeksperter har vært inne i en bra periode de siste ukene, selv om det ikke har klaffet helt denne uken. Sist søndag ble det klaff for vårt skrellsystem på Eksperten.

Pal O'Mine har sjansen

Søndag ble Pal O'Mine god toer mot veldig gode sprintere. Nå er det sandbane, og det er intet minus. Har vunnet ti ganger i karrieren, hvorav ni på sand. Bare banen ikke blir alt for løs, for det liker ikke 4 Pal O'Mine, tror vi på tet fra start til mål i V5-3/V4-1. Vi bankerspiller 4 Pal O'Mine på samtlige V5-forslag og på de to minste V4-forslagene.

Det er årets tredje siste løpsdag på Klampenborg lørdag. I V4 går vi tynt i V4-2, hvor 4 Florentine leverte en flott debut. Hun var toer, slått med nese av gode Sir Antonelli. Det skal være en meget fin vinnersjanser lørdag og på de tre minste V4-forslagene her på Nettavisen bankerspiller vi 4 Florentine i V4-2. Et par av motstanderne har skuffet til nå, ikke minst 5 Prince Charming, som stallen snakker pent om. Vi tar denne med på det største V4-forslaget.

Ellers er V4-spillet ganske så åpent, spesielt V4-3 er åpen og her helgarderer på alle de større forslagene. På Klampenborg blir det som kjent nesten alltid fine penger.

Bankerkandidat i V5-5

I V5-finalen er vi meget spente på 6 Chantaraman i finalen. Har gjort alle sin starter på Jägersro, nå prøver han gresset i København. Han var fantastisk bra sist, og flere av hans søsken har fungert flott på gress. Vi tror på seier og bankerspiller 6 Chantaraman på de tre minste V5-forslagene.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dobbeltbanker i V5-4

V5-4 låser vi på 7 Monte Carlo og 5 Einsteins Folly. Førstnevnte lekte med en så god hest som Captain Morgan sist, og trolig blir det seier på ny med en liknende innsats.

De tre jockeyene Elione Chaves, Oliver Wilson og Carlos Lopez kjemper om championatet på Klampenborg. De tre rir ikke så mange av favorittene lørdag, men trioen gjør nok sitt beste de tre løpsdagene som står igjen.