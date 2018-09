Herlig lørdagsgalopp på Bro Park

Martin Rodriguez (som her vinner løp på Øvrevoll med Mellon i 2015) rir to av Nettavisens V4-favoritter på Bro Park lørdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Det er ingen tvil om at det er Bjerke som står i fokus denne helgen. Lørdag er det finaleløp i de ulike klassene i V75, og det er i tillegg Gulljackpot og det betyr altså at Rikstoto dobler førstepremiepotten. Søndag er den klart for den klasseløpsdagen, da skal vinnerne av Norsk Travderby for både varmblods og kaldblods kåres og det er naturligvis også HoppeDerby for begge rasene. I tillegg er det også Norsk Travkriterium der det også skal kjøres åpen klasse for begge rasene og egne hoppefinaler. I tillegg til alt dette byr også lørdagen på en flott galopplunsj fra Bro Park og en spennende V65-omgang fra Axevalla lørdag kveld.

I denne artikkelen skal det heretter handle om lørdagens galoppløp på Bro Park. Der er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V5 som også omfatter V4-3 og V4-4 starter kl 13.37.



Krevende løp på Bro

Lørdag på dagtid er det løp på Bro Parks vakre anlegg. 13 hester i snitt i V4-løpene med hester av enkelt snitt, mens V5 avslutter med to toårsløp, hvor mange ikke har startet.

Dobbeltbanker i V4-2

I V4 må vi ta et valg og er frekke i V4-2 som vi låser på to hester. 9 Final Experiment viste stor fremgang sist i et løp hvor han sto hardt inne i løpet. Nå er formtallet 58, mens han for et år siden var nær seier på formtall 72. Han står billig til, men er ikke alltid noen løve. 2 Eastwood var knallgod på sand i fjor og var også sterkt på gang sist. Det blir spennende med Carlos Lopez på ryggen, og vi nøyer oss med de nevnte to.

Dobbeltbanker i V5-2

I V5-2, som også er V4-4, har vi nøyd oss med duoen 5 Taiqoon og 11 Catch the Dream i V5-spillet (vi tar med et par til på de største V4-forslagene i dette løpet). 5 Taiqoon vant lett sist, mens 11 Catch the Dreamer i sitt livs form.

