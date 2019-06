Herlig lørdagsgalopp på Klampenborg

Elione Chaves (som her vinner Ocho Rios på Øvrevoll 23. mai) er på plass på Klampenborg lørdag og har som vanlig flere flotte vinnersjanser. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Midtsommerhelgen er identisk med Leangens største travhelg og lørdag er det klart for både Erik Garbergs minneløp (V75-1), Trøndelagspokalen (V75-3), Leangens 5-åringselite (V75-4) og Tamin Sandys æresløp (V75-6) når Leangen byr opp til V75-fest. Det er samtidig Gulljackpot i V75 og således strålende forutsetninger for spillerne. Men det er mer som skjer lørdag. Det er også galopp fra danske Klampenborg og her er det både V4 og V5 på menyen. Og lørdag kveld avholder Skellefteå en veldig fin V64-omgang, her er det faktisk ikke spillestopp før kl 21.00.

Men i denne artikkelen skal det handle om galoppløpene på Klampenborg. Her er V4 først ut med spillestopp kl 12.45, mens V5-spillet innledes i V4-4 og har spillestopp kl 14.00.

Våre galoppeksperter leverte solide tips til Jägersro onsdag og det ble fullklaff både i V4 og V5.

Heldekk i riktig løp i V4

I V4-spillet helgarderte våre eksperter V4-3 der omgangens aller største favoritt var. Det viste seg helt korrekt. 9. valget 5 Mystic Town vant. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 673 kr.

Enda bedre i V5

Også i V5 ble det fullklaff. 5 Mystic Town skrellvant også i V5, her var det V5-1. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 936 satt klokkerent. I V5 ble utbetalingen flotte 5 863 kr.

Herlig miks på Klampenborg

De åtte løpene på Klampenborg lørdag er en flott miks av noen løp som ser relativt greie ut å vurdere, samt et par riktige nøtter. I sistnevnte kategori kommer V4-3 og V4-4/V5-1) inn. Her kan de fleste vinne uten at vi sperrer opp øyenbrynene alt for mye.

Tynt i V4-1

V4-1 får vi for første gang i år møte toåringer på Klampenborg. Ganske stor favoritt i V4-1 blir trolig 4 Grey Flash. Han ble handlet for en drøy million fra England i april. I forbindelse med auksjonen gikk han en galopp som imponerte tilskuerne, men hvordan det blir i den første starten er alltid vrient å spå. Vi tror på seier og bankerspiller på de to minste V4-forslagene. 3 Radiant Carlras gikk et fint kval-løp på Jägersro, og når Castro tar turen til Klampenborg og gresset, er det nok med ambisjoner. Denne tas med på de to største V4-forslagene, så vi spiller altså kun to hester i V4-1.

Dobbeltbanker i V5-4

I de tre siste V5-løpene blir Elione Chaves favoritt med trioen 1 Talisman, 2 Silverstone og 5 Prinsesse Kia. Vi låser V5-4 på 2 Silverstone og 4 Dragons' Den, mens V5-1 er vidåpent og her tar vi alle 13 på de fleste V5-forslagene.

