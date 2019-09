Herlig lørdagsgalopp på Klampenborg

Carlos Lopez (her med Øvrevollkjendisen Mestre Dos Magos) er på plass på Klampenborg lørdag og har fine vinnersjanser i flere av løpene. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



En strålende weekend står foran oss med lørdagens V75-omgang på Leangen der det er Gulljackpot som det aller største spillemessige høydepunktet. Søndag er det Varmblodskriteriet på Solvalla med internasjonal V75.

Lørdagen byr i tillegg til V75-løpene på Leangen som vanlig på galopp. Også denne lørdagen er det danske Klampenborg som er vertskap, lørdag kveld er det så V65 fra Harstad.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Klampenborg. Her er det internasjonalt spill og både V4 og V5 på menyen. V4 starter først med spillestopp kl 12.450, mens en helt egen V5-omgang har spillestopp kl 14.30.

Våre galoppeksperter har hatt en strålende 2019 og under søndagens V75-omgang på Bro Park ble det virkelig fullklaff.

Spennende toåring

I V4-1 debuterer toårige 2 Nascetta på Klampenborg. Trener Bent Olsen forteller at han planlegger å ta med Nascetta til Dubai i vinter. Hun koste en halv million euro, så det er ikke rart at forventningene er store. Marc Stott har imidlertid høye tanker om 3 Prins Valiant, som debuterte flott til annen. Nå er det 200 meter kortere, og det tror vi bare er en fordel. Vi låser på de to nevnte, men det er alltid litt skummelt med toåringene.

V4-spillet er ellers ganske så åpent. Særlig er det vanskelig å lese noe ut av V4-3 med 15 hester av lav klasse. Derimot tror vi en del på duoen 8 Rosa og 1 Meringue i V4-finalen. Det er et fint hoppeløp, og begge har riktig fin form.

I V5 ser det langt fra lett ut. I St Leger, som går som V5-2, tror vi klart mest på duoen 2 Good Fella og 4 Sankt Peder. De var henholdsvis toer i Dansk Derby og sterk vinner på Bro i siste start. Begge ser ut til å klare 2800 meter, og vi tror det holder med våre to. Spennende er 4 Yes Dargent i V5-3. Etter tre elendige løp på Jägersro, ble det seier i første forsøk på gress. Her tror vi det er mer å gå på.

