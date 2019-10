Herlig lørdagsgalopp på Klampenborg

Elione Chaves (her på superhesten Duca di Como) er på plass på Klampenborg lørdag og har som vanlig flere flotte vinnersjanser. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis V75-omgangen på Bergen travpark som er lørdagens klare sportslige og spillemessige høydepunkt. Men som vanlig er det også galopp på menyen og etter at løpene de to foregående lørdagene har blitt avlyst grunnet håpløse baneforhold på Klampenborg, er det godt håp om at lørdagens stevne går som planlagt. I tillegg venter det V65-omgang i Harstad lørdag.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Klampenborg og her er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V5-spillet innledes i V4-4 og har spillestopp 14.00. Nettavisens galoppeksperter har hatt solide treffere i V4-spillet den siste uken og forhåpentligvis er det duket for nye fremganger lørdag.

Lørdag avholdes årets nest siste løpsdag på Klampenborg. Rapportene fra banen er positiv, og de har håp og tro om at løpene kan avholdes. Siden tirsdag har været vært bra, og litt regn lørdag skal banen takle.

V4-spillet ser overkommelig ut med relativt små felter. Spennende blir det å se 2 Sir Churchill i V4-2. Han var i fjor en av Skandinavias tre beste toåringer, men sviktet helt i sommer. Nå er han halsoperert, og er han i full orden, er det snakk om en vinner. Men vi velger å gardere, siden problemene har vært store.

1 My Little Sister i V4-1 blir nok stor favoritt, men vi mener at det er et par interessante luringer i mot.

Dobbeltbanker i V4-4/V5-1

Da er heller duoen 2 New Target og 3 Admiralty Law i finalen en sterk duo. På V5 (V4-4 og V5-1 er samme løp) legger vi alt på den nevne duo. Det er nemlig to knallharde nøtter til slutt i V5, hvor vi gjerne skulle ha fått dekket enda bredere.

