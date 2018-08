Herlig lunsj fra Sverige

Tipsene satt meget bra til Dannero denne søndagen, og det ble fullklaff på en rekke av våre V75-bonger på Eksperten. Lerums største V75-forslag på Nettavisen (Kr.1 920) suste inn, og betalte ut meget solide Kr.17 689,-.



På Eksperten ble det fulklklaff for FEM av Lerum sine bonger, og prisen på disse var fra Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200) til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000). Disse bongene betalte ut fra Kr.17 689 til Kr.18 076,-. Vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på fire bonger i samme omgang, og disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200). Disse bongene betalte ut fra Kr.18 205 til Kr.18 334,-.



Lerum hadde også KNALLSTERKE bonger i V5-spillet denne dagen! Nettavisens minste V5-bong på Kr.144 betalte ut herlige Kr.7 876,-

Superklaff på Biri 10. august - Kr.1920 ble til Kr.49 225!

Petter Kristiansen tok virkelig for seg på Biri denne fredagen. Det ble en ganske vanskelig rekke ved mjøsas bredd, men vår største bong (Kr.1 920) satt klokkerent. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.49 225,-.



På Eksperten var det hele fem bonger som fikk seks rette, og de bongene så ut som følger:



* En bong a Kr.2 000 (seks andeler a Kr.332) betalte ut Kr.49 225,-.

* Tre bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.49 225,-.

* En bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.49 225,-



I tillegg til dette satt V5-forslaget vårt på Kr.480 som det skulle, og det betalte ut meget fine Kr.3681.



En svært innholdsrik torsdag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp. Moroa er i gang fra Sverige kl.12.20, og her blir det som vanlig V4. Løpene kommer fra Örebro. Drammen står for den norske V5-lunsjen, og V5-1 begynner kl.13.40. Videre skal vi til Skien og Klosterskogen. Her begynner V65-1 kl.18.55. Høydepunktet kommer fra Øvrevoll, og her venter altså en SVÆRT SPENNENDE INTERNASJONAL V65-JACKPOTOMGANG. Kr.296 727 ligger ekstra i sekserpotten, og løpene er i gang kl.19.30.



Her skal det dreie seg om løpene til Örebro, og vi byr på følgende:



V4-1 : 11 Thorn Bird – Var godkjent i et ganske tøft monteløp sist, mens den nest sist ikke var helt tom over mål med vogn. Er stadig noe bedre enn raden, og kommer nå ut i et overkommelig løp. Hadde kun 7,5% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og akkurat det er altfor lite. PASSES!

V4-2 : 3 Zofin Thoro – Småskummelt løp for helt ferske hopper, og i slike løp har det med å skrelle. Vår ide hadde 11,2% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det takker vi for. Var nemlig KLIN OVERLEGEN i debuten, og den hadde garantert kunne gått en 15-tid med motstand. Er kjapp i vei, og kusken ladder nok mot spiss. Ny seier i vente?

V4-3 : 3 O’man Flax – Har løftet seg på barfotbalanse, og den var knallgod på en god tid sist. Gangen før spurtet den strålende (11 s 800m), og den er i det hele tatt formtoppet. Kan fort sitte tidlig i tet, og da dreier dette seg om en solid sjanse. PS. 12 Handsome Pelle – Er svært grunnkapabel, og den skal bli spennende å se etter en liten pause. Nurmos pleier å ha hestene klare etter pause, og denne er god nok til å skrelle om den leverer på sitt beste. OBS!

V4-4 : 4 Vien Ici – I finalen blir det fort veldige SKRIK på 8 Kimbee Crown som debuterer for Nurmos. Dette kan naturligvis være en klink vinner direkte, men vi vil gjerne se den i et løp før vi går ALL IN. Draget i løpet har vært veldig bra etter pause, og her er det vinnerform. Den så helt strålende ut i kulissene etter galopp nest sist, mens den spurter sterkt sist. Står endelig i et bra spor, og uten noe tull på veien duger den normalt i et løp som dette. Slår til som en frekkis?