Herlig lunsjgalopp på Bro Park

Carlos Lopez (som her vinner med Tinolo på Øvrevoll tidligere i år) er naturligvis på plass på Bro Park onsdag og rir blant annet Nettavisens V5-banker. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdagens byr som vanlig på galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelden. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppen, og det er både V4 og V5 på menyen. V4 starter først med spillestopp kl 12.20, mens V5 innledes i V4-4 og har spillestopp kl 13.38.

Våre galoppeksperter kom ikke i land med V65-tipsene på Øvrevoll forrige torsdag, men i V4-spillet ble det flotte gevinster og Birger og Morten har hatt en meget innbringende periode de siste ukene.



Solid V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 5. september

Det ble fine penger i V4-spillet denne torsdagen. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 6 281 kr.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr.



Herlig V5-klaff på Øvrevoll 17. august

I V5-spillet satt våre eksperters V5-forslag (innl.pris kr 945) klokkerent. 6 IKC Fiction innfridde som banker og store overraskelser i både V5-3 og V5-4, landet V5-utbetalingen på flotte 7 010 kr. Det ble ellers fullklaff for 10 andelslag på Eksperten.

Solid også i V4 på Øvrevoll 17. august

I V4-spillet ble det også flotte gevinster. Men i denne spillformen måtte våre eksperter opp på sitt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1960) for å fire rette. utbetalingen i V4 landet på storfine 14 433 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Herlig V5-suksess på Bro Park onsdag 21. august

Det ble ingen gevinst i en vrien V4-omgang denne onsdagen, men i V5-spillet ble det suksess. V5-forslaget på kr 1440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 11 385 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Vrien V4- litt enklere V5

På forhånd ser V4-spillet på Bro onsdag svært vrient ut. Holdepunktene står ikke i kø, og det er i tillegg ikke så lett å stryke hester. Vi er veldig spente på hva 7 Ocean Side vil levere i V4-3/DD-1. Vant sist med 16 lengder og var klart først i mål nest sist (nedflyttet etter sjenering). Nå er motstanden klart tøffere, men vi tror at Ocean Side vil hevde hevde seg også her. 7 Ocean Side blir vår DD-banker.



Utfordres i første rekke 2 Shepherd Gate som også tas med på alle V4-forslagene, og vi låser på disse to på de to minste V4-forslagene på Nettavisen.

En annen mulighet er 8 Happy Honey Bee i V4-2. Gikk sterkt i debuten, men manglende rutine kan være et problem når feltet er aning sterkere.

I V5 ser det litt enklere ut å finne holdepunkter. 6 First Course i V5-3 er en toåring som vant lett sist. Vi tror på reprise og bankerspiller i V5.

Vi velger ellers å gardere 6 Miss Maybach i V5-4. Hun var knallgod i årsdebuten, men formen er blitt stadig svakere. Dessuten får hun ikke teten gratis med 3 Zäta i feltet, og det gjør oss usikre.