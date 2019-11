Herlig lunsjgalopp på Bro Park

Carlos Lopez (som her vinner med Mestre Dos Magos på Øvrevoll tidligere i høst) er naturligvis på plass på Bro Park og har en rekke flotte vinnersjanser både i V4 og V5. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og V75 på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppløpene og det er både V4 og V5 på menyen. Onsdag kveld er det som vanlig en herlig V75 Bonus som venter på Bjerke.

I denne artikkelen skal det imidlertid heretter handle om galopp og Bro Park. V4 er som vanlig først ute med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet byr på helt egne løp og har spillestopp først kl 13.57.

Vrien V4 - lettere V5

Lunsjomgangen på Bro Park onsdag er av blandet kvalitet. V4-runden er ikke av de enkleste og kan gi en brukbar utbetaling. I V4-2 står vi på hester på samtlige V4-forslag. 1 Miss Maybach blir trolig klar favoritt, men vi synes hun bør garderes. Etter en sterk årsdebut har hun ikke fulgt opp bedre enn at vi tror vel så mye på 3 Shepherd Gate. Madeleine Smith har flott på stallen og Shepherd Gate kan ta årets første seier etter ni ganger på trippel. Med på V4-forslagene blir også 4 Aribianranta.

I V5-spillet er det så vidt små felter, at vi tror det ikke det blir det helt store. Med nok en gang dreier det seg om å treffe på hvilke løp man skal gardere bredt og hvor man skal gå tynt. I begge V-spillene er det ingen åpenbar banker som peker seg ut. Det nærmeste er kanskje 1 Midnight Oil i V5-1, som var strålende bak de beste toåringene i siste start og denne bankerspilles på det minste V5-forslaget, men får følge av 2 Outragusandangerous på de øvrige, mens 4 Chinese Emperor får plass på de to største V5-forslagene.

