Herlig lunsjgalopp på Bro Park

Carlos Lopez (som her vinner med Kikki Dee på Øvrevoll 10. oktober) er som vanlig på plass på Bro Park og har flere fine vinnersjanser i V4-spillet onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er som vanlig galopp til lunsj når det er onsdager og V75 Bonus på kveldstid. Denne onsdagen er det Bro Park som tar seg av galoppen og det er kun V4 på menyen. Som vanlig er det Bjerke travbane som er vertskap for V75 Bonus her hjemme.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bro Park og V4-lunsj. Her er det spillestopp kl 12.20.

Kjapp lunsj på Bro

I fire uker fremover er det galoppløp onsdag og søndag. Etter en julepause drar Bro i gang med løp søndager, tre ganger i Januar og februar. Det var ikke vinterløp i forrige sesong, så i år blir ikke avbrekket så langt.

Onsdag er det kun fem løp, og det er bare V4 av de ordinære V-spillene. Vi har satset litt på at hestene som vanligvis ikke går bra på sand, fortsetter med det. Det er nemlig en betydelig forskjell på mange av hestene når det gjelder sand og gress.

De beste hestene møtes i V4-2. Der blir 7 Dapple vår favoritt. Han var knallgod før jul i fjor, og sist var han klart på gang. 4 Alchemist gikk bra sist på en for kort distanse, og han er en av få som trives på begge underlag.

V4-3 er et svært svakt felt, hvor mye kan hende. 3 Mors har ingen super rad, men han går best i front uten for mye trykk. Med en god rytter og svak motstand kan dette være et opplegg som gir utdeling. Vi prøver 3 Mors som en frisk DD-banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

I V4-finalen er 9 Double Rock og 7 Steccando våre fremste kort, og de står alene på de to minste V4-forslagene. Sistnevnte skal etter hvert satse på hinderløp, men innsatsen sist var meget bra. Han gikk også bra på Øvrevoll i et hekkeløp.