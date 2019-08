Herlig lunsjgalopp på Jägersro

Per-Anders Gråberg er på plass på Jägersro onsdag og har flere gode vinnersjanser. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en meget innholdsrik onsdag vi har foran oss. Det soleklare sportslige og spillemessige høydepunktet er naturligvis V75-omgangen på Solvalla med storløpet Jubileumspokalen som den aller største sportslige attraksjonen. I tillegg byr onsdagskvelden på V65-omgang fra Forus og som vanlig er det flotte galoppemenyer til lunsj når det er snakk om onsdag.

Denne onsdagen er det Malmö og Jägersro som byr på galoppløpene og som vanlig er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.06.

Ny flott V4-klaff søndag

Det ble nye flotte fremganger under søndagens storløpsdag på Klampenborg. I V4-spillet ble det fullklaff for våre galopperksperters spilleforslag med innl.pris på 432. Utbetalingen i V4-spillet ble pene 3 511 kr.

Smålurt på Jägersro

Lunsjen på Jägersro onsdag ser spennende ut. Feltene er ikke så store, men det er mange jevne løp både i V4 og V5.

I V4 synes vi 1 Zewina Zaid er en riktig favoritt i V4-2. Det er en god sjanse for at hun leder fra start til mål. Vi bankerspiller henne på det minste V4-forslaget, men vil samtidig advare for 4 Kash In, som avsluttet flott i debuten til tredje nylig. Vi tror hun vil være mye nærmere favoritten nå som hun har skjønt hva det går ut på. Moren til Kash In er for øvrig Ko Zin, som Yvonne Durant vant sitt siste løp som jockey med.

I V5 tror vi en hel del på 5 Dane Bell i V5-3. Han var god toer i toårsdebuten bak meget gode Gulfstream Tiger, men klart foran de øvrige. Noe som gjør oss litt usikre, er hvem som skal erstatte Jacob Johansen. Han hadde et stygt fall på Klampenborg søndag og har meldt forfall. Etter forholdene har det gått bra både med Jacob og Mark Larsen, som også skadet seg. Men Jacob rir ikke i morgen, og vi vet i skrivende stund ikke hvem som rir i stedet. Uansett bankerspiller vi 5 Dane Bell på de to minste V5-forslagene.

