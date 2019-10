Herlig lunsjgalopp på Jägersro

Nettavisens DD-banker og V4-banker på de minste forslagene, Two Eyed Jack, ble nummer tre i storløpet Breeders Prize Classic på Øvrevoll i sin siste start. Wishformore vant det løpet. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er som vanlig galoppene som ruler til lunsj på onsdagene og Bjerke med sin V75 Bonus som er attraksjonen onsdag kveld. Denne onsdagen skal vi til Malmö og Jägersro galoppbane for lunsjløpene og det er både V4 og V5 på menyen. På Bjerke ble det svært lettløst forrige onsdag og ingen utbetaling for fem rette. Dermed er det JACKPOT i V75 og hele 1 031 210 kr ekstra i sjuerpotten. jj

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Jägersro og galoppløpene der. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-løpene innledes i V4-4 og har spillestopp kl 13.29. Det ble en helt uløselig V64-omgang på Bro Park søndag ettersom de norske storfavorittene 2 Appelina i V64-1 og 2 Privilegadio i V64-6 begge sviktet og dermed jackpot til kommende søndags V64-omgang.

Herlig V4-gevinst på Bro Park søndag 20. august

Våre galoppeksperter valgte imidlertid å dekke opp 2 Privilegadio i V4-spillet og det ble lønnsomt. Det største V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 872 kr) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 24 153 kr. På Eksperten ble det fullklaff for fire andelslag (alle med fire andeler a kr 500) og dermed nærmere 100 000 kr innspilt i V4.

Krevende V4 på Jägersro

V4-spillet onsdag er ikke av de enkleste å finne ut av. Åtte av de 12 startende i V4-2 møttes for drøyt tre uker siden, og da var fjerdehesten slått med hode av vinneren. Her blir det posisjoner som kommer til å avgjøre utfallet, og det kan behøves flere enn de fem vi fikk råd til.

Bankerkandidat i V4-4

Tynnest på V4 er vi i finalen. Lennart Reuterskiold stiller med duoen 1 Two Eyed Jack og 8 Leo the Lion. Begge er treåringer, men vi har stor tro på at dette kan gå bra. Førstnevnte var god treer i et storløp på Øvrevoll nylig, og dette feltet er ikke noe hardere. Vi tror klart mest på 1 Two Eyed Jack og bankerspiller denne på de to minste V4-forslagene og i DD-spillet.



V4-4 er identisk med V5-1, og her tar vi med et par hester til på det største V5-forslaget. I V5-2 tror vi nemlig sterkt på 5 Bullof Wall Street er en hest som trener Castro mener er like god som Nocentsinkentucky, den toåringen som har imponert mest i år. Kval-løpet var flott, og vi bankerspiller 5 Bullof Wall Street på samtlige V5-forslag i V5-2.



