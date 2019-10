Herlig lunsjgalopp på Jägersro

Per-Anders Gråberg (her på månedens galopphest i fagbladet Trav og Galoppnytt) Ascot Brass, rir flere spennende hester under onsdagens galoppløp på Jägersro Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og V75 på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Malmö og Jägersro som er vertskap for galoppløpene og det er som vanlig både V4 og V5 på menyen. Onsdag kveld er det som vanlig en herlig V75 Bonus som venter på Bjerke.

I denne artikkelen skal det imidlertid heretter handle om galopp og Jägersro. V4 er som vanlig først ute med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet innledes i V4-4 og har spillestopp 13.27.

Nettavisens galoppeksperter kom ikke i land med sine tips under søndagens V64-jackpotomgang på Bro Park, men ellers hatt solide treffere i V4-spillet den siste tiden og forhåpentligvis er det duket for nye fremganger onsdag.

Femsifret V4-utbetaling på Øvrevoll torsdag 24. oktober

Vår V65-banker Asaks Ambition ble kun nummer tre i sitt løp i V65-4/V4-2 på Øvrevoll denne kvelden, men på de største V4-forslagene var denne dekket opp med 8 Hope And Glory. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 1 440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 10 343 kr.

Herlig V4-gevinst på Bro Park søndag 20. oktober

Våre galoppeksperter valgte å dekke opp storfavoritten 2 Privilegadio i V4-spillet og det ble lønnsomt. Det største V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 872 kr) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 24 153 kr. På Eksperten ble det fullklaff for fire andelslag (alle med fire andeler a kr 500) og dermed nærmere 100 000 kr innspilt i V4.

Krevende V4 - lettere V5

V4-spillet på Jägersro onsdag byr på solide utfordringer. Holdepunktene har ikke mye å gå på til konkurrentene. 1 Siphon River i V4-1 gjør come back etter skadefravær på godt over ett år. Treneren er veldig positiv, men vi tør ikke gå fullt og helt på en hest med 14 måneders opphold. Ikke minst er 4 Layton aktuell med en fin avslutning til annen sist. Vi går litt friskt ut i starten og prøver oss også med litt færre hester i V4-finalen. I de to midterste avdelingene er vårt tips at det kommer til å bli minst en skrell.

Klar V5-banker

V5 ser mer oversiktlig ut. 1 Nocentsinkentucky har startet tre ganger på Jägersro og aldri vunnet med mindre enn fem lengder. Motstanden er nok litt tøffere, men rapportene er positive og 1 Nocentsinkentucky blir vår V5-banker i V5-2.



