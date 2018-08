Herlig lunsjomgang fra Sverige

Torbjørn Jansson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En av årets mest spennende uker venter, og her er det bare å spenne fast beltet! Det blir nemlig SOMMER BONANZA med V75 fra onsdag-lørdag. I omgangen på lørdag er det SUPERPOTT med minimum 24 137 557 ekstra i sjuerpotten. Ukens V75-omganger er som følger:

22. august: Jägersro - V75-1 starter kl.19.30.

23. august: Bjerke - V75-1 starter kl.19.30.

24. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.19.30.

25. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.16.20

26. august er det i tillegg en EKSTRA V75-OMGANG med Dansk Derby på Charlottenlund, men denne omgangen inngår ikke i SOMMER BONANZAEN.

Når det gjelder dagen i dag så blir det fransk lunsj på Bjerke med start kl.11.10. Deretter er det Vaggeryd sin tur, og her begynner V4-1 kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55. Sist ut denne mandagen er Färjestad, og her er det duket for en SAFTIG V64-JACKPOT med hele 1,1 millioner ekstra i sekserpotten. V64-1 er i gang kl.19.30.

Vaggeryd innleder uken med en spennende lunsjomgang, og en omgang hvor det er et bra potensial. Kvaliteten på flere av løpene er dårlig, og det vil overraske oss om det ikke kommer en skrell eller to. Gå ikke glipp av følgende:



Dagens V4-banker

V4-1 : 4 Zeit Holz – Kommer ut fra stallen til Magnus Dahlen (23% seire i 2018), og den må ha en bra sjanse om den leverer som den skal. Vant veldig enkelt fra tet sist, og gjorde det på en lav 13-tid. Kommer den seg foran igjen, ja, da er nok dette løpet kjørt. Vi tror på en flott mulighet, og favoritten er veldig motivert.

V4-2 : 10 Bagatelle – Her er det lav klasse, og alt annet enn lettløst. Draget vårt kommer ut etter pause, og den blir svært lite spilt. Vær dog OBS på at dette er en ganske OK hest som i sitt siste løp ble sittende bom fast som helpigg. Er en ung hoppe som fort kan ha løftet seg ytterligere i denne pausen, og den er verdt et forsøk. PS. 2 Castellon – Virker håpløs å få feilfritt rundt, men skulle den gå feilfritt så dukker den med garanti opp på foto. Gikk et helt strålende løp etter galopp nest sist, og er mye bedre enn raden.

V4-3 : 3 La Reine Nalan – Et nytt løp hvor ikke klassen er spesielt bra, og også her kan det skrelle til. Vår ide er trolig best, og feilfritt skal sjansene være gode. Den gikk et sterkt løp etter galopp nest sist, mens den ble plukket ned på streken sist. Tåler å bli brukt underveis, og den må være HET i et løp som dette.

V4-4 : 2 J.J. – Er i en helt fantastisk form, og snart må vel det komme en seier? Den spurtet strålende, og gikk helpigg i mål mot tøff motstand tredje sist. Fullførte solid i et løp det ble feil i nest sist. Da også i veldig tøffe omgivelser. Nå sist var den god etter en drøy reise. Her er den endelig helt riktig ute, distansen er den riktige, og uten tull på veien tror vi på en topp mulighet. Bankes HELFREKT I DD-SPILLET!