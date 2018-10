Herlig lunsjomgang fra Sverige

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En innholdsrik tirsdag venter for vi som elsker å spille på hester. Bergsåker er først ut med sin V4-lunsjomgang kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke, og V5-lunsjen her er i gang kl.13.40. Momarken står for den norske V65-omgangen, og løpene fra banen med det lange oppløpet starter kl.18.55. Solvalla er sist ut tirsdag, og her begynner V65-1 kl.19.30. Det er nettopp på Solvalla at dagens store høydepunkt skjer, for her er det nemlig JACKPOT I V65-spillet, og det ligger hele 1 172 170 ekstra i sekserpotten.

Bergsåker byr på en knallfin lunsjomgang tirsdag, og dette trenger ikke å bli helt lettløst. Noen av løpene er nemlig svært utfordrende, og det burde komme en skrell eller to. Vi skal til lukene med følgende snadder:



V4-1 : 11 Survival Kit – Spurtet strålende etter sene luker sist, og den var ikke tom over mål. Er stadig noe bedre enn raden, nå er den ute i dønn riktige omgivelser, og blir det bare ikke feil på veien skal mulighetene være meget gode. Settes først i et ellers småskummelt løp.

V4-2 : 13 Sundbo Rymling – Har fått elendig betalt for fin form på slutten, og nå går den i glemmeboken til spillerne. Dog er dette en traver som er klart bedre enn de siste resultatene, og den spurtet voldsomt etter galoppen ca 400m fra mål sist. Har vinnerform i kroppen, og feilfritt kan den overraske. PASSES!

V4-3 : 3 Upper Hand – Her blir 1 Utopi hardt betrodd, og den kan lede fra start til mål. Har dog ikke vært spesielt stabil, og nå møter den dessuten tøffere motstand. Vi prøver oss med en fra dypet, men det er mulig det er noe tidlig enda (kun ett løp i kroppen etter et lengre avbrekk). Dog gikk Upper Hand helt strålende etter en grov galopp sist, og vi hadde 16/1000m på den etter feiltrinnet. Kan nok minst 15,0 på distansen, den er kuskeplusset med John Östman, og den trenger ikke å være helt ueffen med klaff…

V4-4 : 2 Overtimeosåfin – Har en nydelig oppgave foran seg nå, og fra tet er dette hesten å slå. Så veldig fin ut sist, men fikk aldri sjansen tilslutt da. Satt bom fast med krefter igjen. Nå er nok kusken sugen på teten, og komme denne seg først foran, ja, da skal de andre få kjørt seg. BANKES PÅ DD!