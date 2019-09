Herlig mandagslunsj med Untersteiner i hovedrollen

Peter Untersteiner er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Vi har en svært spennende uke foran oss, og det STORE høydepunktet denne uken skjer på lørdag hvor det er UNIONSTRAV og en FELLES V75-OMGANG med Sverige. Her kan du vinne gedigne 24 millioner kroner! Våre gratistips til løpene på Färjestad kommer fredag ettermiddag.



Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Halmstad hvor V4-lunsjen begynner kl.12.20. Om kvelden er det Momarken som er først ut med sin V65-1 omgang kl.18.55. Høydepunktet denne mandagen skjer i Sverige og Eskilstuna. Her er det nemlig JACKPOT I V64-SPILLET, og det ligger over 900 000 ekstra i sekserpotten. Moroa her begynner kl.19.30.



Lerum med supertips på Färjestad 9. september - kr 960 ble til kr 16 879!

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine 16 879 kr.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Halmstad sparker i gang en ny uke, og nesten som vanlig når det er løp på denne banen så er kvalieten god. Vi tror MYE på 1 Gameboy Pellini (V4-2), men ellers er ikke dette veldig lettløst, og spesielt V4-3 er supervrient. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 8 Elway AM – Er en VELDIG bra stayer som gjør en spennende start etter en liten pause. Har overkapasitet i forhold til det grunnlaget den står inne i, og distansen takler neppe noen bedre enn han, Sporet betyr mindre da det er tilslutt denne gjør løpene sine. Settes frekt først i et spennende innledningsløp. PS. 5 Nolimitjimmit – Blir mye spilt i innledningsløpet, og den ble sittende bom fast sist. Vær dog litt OBS på at treneren her, Conrad Lugauer, ikke har vunnet løp siden 21. august. Noe må ha vært/er feil på denne stallen, og for oss er derfor favoritten kun en i mengden.

V4-2 : 1 Gameboy Pellini – Debuterte for Peter Untersteiner sist (Johan Untersteiner kjørte), og var klink overlegen på en meget overbevisende måte. Er etter Love You, og dermed skulle distansen i lunsjen passe helt perfekt. Favoritten har normalt en stor sjanse om den leverer som sist, og dette er en VELDIG motivert storfavoritt som også vi tror MYE på.

V4-3 : 2 Cayucos – Vidåpent løp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi prøver oss med hadde 3,5% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er altfor lite. Den var meget god i nederlaget sist, mens den kom til mål med krefter igjen nest sist. Står dønn riktig til på strek, og med den minste klaff duger den i et løp som dette. Skreller?

V4-4 : 1 Baja Rosa Akema – Sporet kan bli en felle, men skulle dette løse seg tilslutt, ja, da blir den meget skummel for noen og enhver. Så nemlig smellfin ut sist, og fikk aldri sjansen tilslutt da. Var absolutt fulltanket på 11,8/1640ma. Her møter den riktig motstand, og den skal helt klart passes!