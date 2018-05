Herlig onsdagsgalopp fra Bro Park

Per-Anders Gråberg (som her vinner løp med Tertian på Øvrevoll i fjor høst) har flere flotte vinnersjanser under onsdagens galoppstevne på Bro Park. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdager er som vanlig ensbetydende med galopp til lunsj og V76 på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppen, og det er både V4 og V5 på Sveriges nasjonalarene for galoppsporten.

Flotte galopptips torsdag 10. mai

Det ble flott klaff for Nettavisens galopptips til løpene på Bro Park torsdag 10. mai. V4-forslaget med innleveringspris på kr 480 satt som et skudd og betalte tilbake pene 3 273 kr.

Den klart mest aktive perioden med galopp i år står foran oss. Løp onsdag - torsdag - lørdag - søndag - mandag - onsdag - torsdag gjør at tilbudene finnes i stort monn den kommende uken.

Måneklart på Bro Park onsdag?

Onsdagens løp på Bro Park er åpne, og særlig i V5 ser det krevende ut. Der setter vi vår lit til 1 Moon Idol i V5-1, et løp som også utgjør V4-3. Hans årsdebut på Jägersro var svært solid. Satt rolig i tet hele veien med full kontroll. Nå er det kortere, men treffer han starten som sist, tror vi på tet hele veien. Selskapet er ikke hardere enn sist. Vi bankerspiller 1 Moon Idol på de to minste V4-forslagene og på samtlige V5-forslag og 1 Moon Idol blir selvsagt også vår DD-banker.

Tynt i V4-1

I V4 dreier det seg mye om å treffe på hvor man kan gå tynt. Vi har satset på en duo i V4-1. 6 Society Flight var den beste hesten i fjor med flere sterke innsatser. Men det er årsdebut, ny distanse og nytt underlag, og derfor er vi litt usikre. Vi setter 7 Showy Shaun først. Både trener Roy Arne Kvisla og jockey Per-Anders Gråberg er veldig positive, så den nevnte duoen blir vårt lås på de flate bongene.

V4-2 vrimler av outsidere, som slår hverandre etter tur, i tillegg til et par ukjente navn. Vi tar med alle ni på samtlige V4-forslag.

Trio i V5-5

I tillegg til Moon Idol i V5-1, går vi tynt i V5-5 på V5-forslagene her på Nettavisen. 11 Dapple, 4 Magic Kitten og 1 Eastwood hever seg litt over mengden og blir våre tre utvalgte i V5-5. V-5 koster forøvrig godt over 200 000 å gardere fullt ut, og vi tror på en meget pen utbetaling.

