Herlig onsdagsgalopp fra Jägersro

Staring at the Sea med Jan Erik Neuroth på ryggen blir en av favorittene i V4-1 på Jägersro galoppbane onsdag. Foto: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og V76 fra Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Jägersro galoppbane i Malmö som er vertskap for galoppen, og det er både V4 og V5 på menyen. For andre gang på 14 dager er det igjen duket for jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke travbane. Ingen spillere maktet sju rette forrige onsdag og dermed venter det 1 224 817 kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Jägersro. Som vanlig er det V4 først med spillestopp kl 12.20, mens en helt egen V5-omgang (starter i det femte løpet) har spillestopp kl 13.55.

Er Johnny like god?

For eksakt en måned siden presterte John O'Kelly en av de sterkeste debutene vi har sett av en toåring i år. Nå heter den samme hesten Johnnybegood, men går han som sist, vinner han V4-2. Vi tror på seier og bankerspiller 8 Johnnybegood i V4-2.

To hester i V4-1

Vi tror også en del på duoen 5 Trickbag og 6 Staring at the Sea i V4-1. De har begge flott form. Disse to står alene på det to minste V4-forslagene. Sistnevnte trenes for øvrig av Wido Neuroth, som tar en lunsj i Malmø onsdag.

Duo i V5-5?

Han har også favoritten i V5-5, 1 Amie Rouge. Hun er best, men har ikke siden startet nasjonaldagen på Øvrevoll. Han får i første rekke kamp av 6 Buque De Flores og disse står alene på de to minste V5-forslagene.

