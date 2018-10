Herlig onsdagsgalopp på Bro Park

Carlos Lopez vinner med Anniken Bye Hansen-trente Greased Lightning på Øvrevoll. Onsdag blir ekvipasjen en av våre to utvalgte i V4-4 på Bro Park. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er ingen tvil om at onsdagens soleklare sportslige og spillemessige høydepunkt finner sted på Bjerke travbane. Det er dobbel jackpot i V76-spillet og formidable 1 987 076 kr ekstra i sjuerpotten. Det betyr at en eventuell alenebong kan hente ut ca 3,5 mill kr. Som vanlig på onsdagene er det også galopp til lunsj og denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap. Det er både V4 og en helt egen V5-omgang på menyen.

I denne artikkelen skal heretter handle om galopplunsjen på Øvrevolll. Nettavisens galoppeksperter holder tipsformen og hadde suksess hele tre ganger forrige uke.

Deilig systemklaff i V5 på Øvrevoll torsdag 25. oktober

Det ble ikke lettløst i V5-spillet på Øvrevoll denne torsdagen. Men på Eksperten og systemspillet med fire andeler a kr 750 ble det fulltreff. V5-utbetalingen landet på solide 11 146 kr.

Femsifret utbetaling for det største V4-forslaget 25. oktober

Heller ikke i V4-spillet ble det lettløst. 10. valget 8 King Curtis var den som bidro mest da denne vant V4-4. Nettavisens største V4-forslag med innl. pris kr 1 848, hadde dog alle i V4-4 og ble belønnet med flotte 11 069 kr i V4-utbetaling.

Bra suksess i V5 på Jägersro onsdag 24. oktober

Nettavisens 432-rekkers V5-forslag satt rett inn på Jägersro. V5-utbetalingen landet på hyggelige 2 478 kr.



Flotte gevinster på Bro Park søndag 21. oktober

Nettavisens galoppeksperter fortsetter å levere solide tips. Under V4-omgangen på Bro Park søndag, ble det fullklaff for V4-forslaget med innl.pris kr 936. V4-utbetalingen endte på flotte 6 721 kr.

Systemklaff i V5-spillet på Øvrevoll 17. oktober

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll onsdag. Ingen favoritter vant. Vårt V5-system på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt dog klokkerent og V5-utbetalingen landet på flotte 26 594 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 882. V4-utbetalingen stoppet på 3 192 kr.

Skrellsystem-klaff på Øvrevoll søndag 7. oktober

Våre galoppeksperter annonserte på forhånd at søndagens V4-omgang på Øvrevoll var vrien og det ble den den. Ingen favoritter vant. På Eksperten har vi de siste løpsdagene lagt ut såkalte skrellsystem, der forutsetningen går på utbetaling over kr 10 000. Søndag ble det klaff for dette (fire andeler a kr 499) og utbetalingen ble flotte 16 486 kr.

Det er hele ni løp på plakaten på Bro Park onsdag. V4-løpene som har spillestopp kl 12.20 inneholder de fire første løpene,mens V5-spillet med spillestopp kl 14.04 innledes i det femte løpet.

Smålurt på Bro

Bro Park avslutter oktober måneds galoppspill. Det er en ganske krevende omgang, så selv om feltene ikke er så store, tror vi det kan være en ganske fine penger i luften.

Dobbeltbanker i V4-4

I V4 satser vi på dobbeltbanker på 1 Shawy Shaun og 5 Greased Lightning i V4-4. Førstnevnte er en riktig god treåring, som er i fin utvikling. Dessuten trives han på sand, og det gjør også Greased Lightning. Han har hele tiden vært bedre i Sverige enn hjemme på Øvrevoll, og han fungerer dårlig på gress. I og med at vi spiller disse to på samtlige V4-forslag, blir også disse to stående på våre DD-forslag.

Solid favoritt i V4-1

Kanskje er også 3 Stolen Tango et sterkt kort i V4-1. Også det er en hest som er best på sand, og sist møtte hun det som i våre øyne er Skandinavias beste sprinter, Duca di Como.

Klar bankerkandidat i V5-4.

I V5 er de to siste avdelingene araberløp. Vi låser på finalen på trioen 1-2-10, mens 6 Jaldi Karo fortjener å være favoritt i V5-4 og denne bankerspilles da også på tre av våre V5-forslag. I maidenløpet i V5-2 pleier det normalt å skille seg ut et par hester, men denne gang synes vi det løpet er svært åpent.

