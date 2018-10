Herlig onsdagslunsj på Øvrevoll

Black Million (her med Sergio Alonso på ryggen) er Nettavisens favoritt i V4-3/DD-1 på Øvrevoll onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er midt inne i en flott trav- og galoppuke som har sitt aller største høydepunkt med V75-omgangen på Momarken lørdag, der det er Gulljackpot. Merk også at det er storløpskveld på Bro Park torsdag med V64 og stor jackpot med 961 600 SEK ekstra i sekserpotten. Stor jackpot er det også i V76-spillet på Bjerke i kveld. 989 562 kr er det ekstra i sjuerpotten i kveld. Før den tid skal vi blant gjennom en flott lunsjgalopp på Øvrevoll.

Og det er nettopp galoppløpene på Øvrevoll det heretter skal handle om i denne artikkelen. V4 har spillestopp kl 12.20, mens V5 som starter i V4-4 har spillestopp kl 13.35. Nettavisens galoppeksperter har vært inne i en bra periode de siste ukene, selv om det ble noen supergevinster forrige uke.

Skrellsystem-klaff på Øvrevoll søndag 7. oktober

Våre galoppeksperter annonserte på forhånd at søndagens V4-omgang på Øvrevoll var vrien og det ble den den. Ingen favoritter vant. På Eksperten har vi de siste løpsdagene lagt ut såkalte skrellsystem, der forutsetningen går på utbetaling over kr 10 000. Søndag ble det klaff for dette (fire andeler a kr 499) og utbetalingen ble flotte 16 486 kr.

Solid V5-klaff på Gøteborg galoppbane søndag 30. september

Det ble en helt favorittfri V5-omgang på Gøteborg søndag, men Nettavisens største V5-forslag (innl.pris kr 1 920) det traff også denne dagen. Flotte 11 991 kr ble det i utbetaling og to andelslag på Eksperten (fire andeler a kr 500) fikk ta del i den flotte gevinsten.

14 640 kr på største V4-forslaget på Klampenborg 29. september

Til tross for at to favoritter vant i V4-spillet på Klampenborg lørdag, ble det solid utbetaling. De to øvrige V4-avdelingene ble nemlig vunnet av store overraskelser. Nettavisens V4-forslag på med innl.pris kr 1 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 14 640 kr. På Eksperten ble det klaff for to andelslag, begge med fire andeler a kr 500.



Kanontreff i V64 på Jägersro torsdag 27. september

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V64-omgang på Jägersro. V64-forslaget med innleveringspris på kr 1 944 kr satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 34 304 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500.

Flott V4-treff på Øvrevoll onsdag 26. september

Også på Øvrevoll onsdag ble det bra klaff, da i V4-spillet. Her innfridde storfavoritten 5 Duca di Como som vår banker i V4-1. Det ble likevel langt fra lettløst. Nettavisens V4-forslag med innl.pris kr 1400 satt dog som støpt og betalte tilbake flotte 7 493 kr.

Årets siste lunsj

Onsdag er det klart for årets siste galopplunsj på Øvrevoll. Når den er unnagjort, gjenstår fem torsdager frem til 22. november. Onsdag er det også siste gang gressbanen blir tatt i bruk, så det er flere tegn på at sesongen er på hell.

Mulig bankerkandidat i V4-3

V4-3 ser ut som et løp det bør gå an å gå tynt. 1 Black Million var sterk sist etter en drøy sving. Nå kan hun lede lenge, men noe helt sikkert kort er det ikke. Vi synes dog hun skal være klar favoritt og bankerspiller hoppa på det minste V4-forslaget og bruker også 1 Black Million som vår DD-banker.



9 Asaks Ambition liker sand, sprint og høst og er et klart motbud og sammen med 4 Augustinian blir denne med på de mellomstore V4-forslagene.

V5-banker i Norsk Oaks

Norsk Oaks går av stabelen i V5-2 og der blir 5 Ginseng stor favoritt og vår banker i V5. Hun var strålende sist mot eldre hester, og avstamningen forteller om god stayerevne. 6 Zahara er verst i mot, men vi tror Anniken Bye Hansen vinner sitt første Oaks med Ginseng i ettermiddag.

