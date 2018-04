Herlig søndagsgalopp fra Jägersro

Spitzbergen og rytter Carlos Lopez er blant favorittene i V4-2 på Jägersro søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende trav- og galoppsøndag står for tur. Som vanlig på denne tiden av påret, er det galopp som gjelder til lunsj. Det er Malmö og Jägersro galoppbane som er vertskap denne søndagen og det er både V4 og en helt egen V5-omgang som skal avvikles. Litt senere søndag ettermiddag det V75-søndag fra Vaggeryd, før Leangen byr på 10 løp og internasjonal V65, V5 og V4 søndag kveld.

En smålur V4

Vi synes det er en litt vrien V4 på Jägersro. Det er topphester i tre av de fire løpene, og vi gir hvert løp en liten kommentar på årets første stordag i galoppen. Trener Castro er veldig fornøyd med 3 Couples.

V4-1 mønstrer seks av Skandinavias beste treåringer. Wido Neuroth har 4 Buddy Bob til start. Var veldig god i siste start på Øvrevoll, men nytt underlag og første gang på reise gjør det vrient å vurdere. 3 Couples og 5 Johnnybegood blir også med på våre minste V4-forslag.

V4-2 er hovedløpet for de beste milerne. 3 Brownie vant løpet i fjor, og han gikk deretter ut og seiret i Pramms Memorial med 700 000 til vinneren. Var svak i siste løp i fjor, men blir likevel favoritt. Niels Petersen har duoen 2 Spitzbergen og 7 Our Last Summer. Begge var syke i Dubai i vinter, men treneren er fornøyd med begge nå. Vår luring er 1 Victor Kalejs.

V4-3 er en åpen handicap. 10 Cabanac trives på Jägersro, og han er ganske sikkert med langt fremme. Men her kan det fort være fem hester på fotoet. Ikke glem 5 Steigtinden, som viste flott fremgang i fjor høst. Vi helgarderer på de to største V4-forslagene.

V4-4 er for de beste sprintere. På nytt åpent. Våre to fremste våpen er 4 Trickbag og 3 I Kirk. De hevdet seg flott i fjor som treåringer, og normalt går ungdommen mer frem enn veteranene. 4 Trickbag blir forøvrig vår DD-banker.



Vi satser norsk i V5

Hovedløpene på Jägersro går innenfor V4-rammen, men det er fine løp også i V5. I en meget åpen V5 på Jägersro gir vi to norsktrente hester tilliten. I V5-4 blir 4 Shantou (Cathrine Erichsen) og 3 Caesara (Wido Neuroth) våre håp. Sistnevnte var ubeseiret i to starter i fjor, blant annet vant hun det største hoppeløpet for toåringene i Skandinavia. Shantou debuterte på Øvrevolls åpningsdag, en debut med mersmak. Motstanden er god, men vi måtte gjøre et valg.

