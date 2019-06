Herlig søndagsgalopp på Klampenborg

Learn By Heart (her med Elione Chaves som rytter) er en av de store favorittene til søndagens største løp på Klampenborg. Navnet er Pokalløb og løpet går som V5-3. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Søndag er det store jackpotter i både V64 og V75 i Sverige. På Bro Park er det dobbel jackpot i V64-spillet med hele 977 946 SEK ekstra i sekserpotten. På Hagmyren er det hele 3 967 830 SEK ekstra i sjuerpotten i søndagens V75-omgang der det kun er kaldblodsløp på menyen. I tillegg er det herlige galoppløp på Klampenborg med både V4 og V5 på menyen og søndag kveld varter så Sørlandets travpark opp med en flott internasjonal V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Klampenborg der det ble slik suksess forrige lørdag. V4 er først ut med spillestopp kl 13.00, mens V5-spillet innledes i V4-3 og har spillestopp kl 13.50. Nettavisens galoppeksperter leverte ellers strålende tips til V5-løpene i Gøteborg forrige søndag, til V4-løpene på Klampenborg forrige lørdag hadde også fine treffere til Jägersro sist onsdag.

Herlig V5-klaff i Gøteborg søndag 23. juni

Denne søndagen ble det herlig fullklaff i V5-spillet. V5-forslaget på Nettavisen med innl. pris på kr 900 satt som et skudd og betalte tilbake flotte 9 235 kr.



936 kr ble til 10 742 kr i V4 på Klampenborg lørdag 22. juni

Våre galoppeksperter traff meget bra med tipsene denne lørdagen. V4-forslaget med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og V4-utbetalingen ble på meget flotte 10 742 kr. På Eksperten ble det fullklaff for hele 12 andelslag.

Heldekk i riktig løp i V4 onsdag 19. juni

I V4-spillet på Jägersro onsdag 19. juni, helgarderte våre eksperter V4-3 der omgangens aller største favoritt var. Det viste seg helt korrekt. 9. valget 5 Mystic Town vant. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 673 kr.

Dobbeltbanker i V4-1 på Klampen

I V4-1 tar vi sjansen på at 8 My Shy Girl og 1 Hongkong Ace er et bra lås. Trener Bent Olsen snakker svært pent om sistnevnte, men han skal være en del forbedret for å slå My Shy Girl.

Toppløp i V5-3

Pokalløb er det store oppgjøret på Klampenborg søndag. Løpet går som V5-3 og er et flott felt på seks hester. Det er relativt sjelden at danske trenere har hester seg mot de beste svenske og norske hestene, men det er i ferd med å endre seg. 2 Learn by Heart vant Stockholm Stora for to uker sider, og der ble det tredobbelt dansk. 4 Coat of Arms og 6 Giuseppe Piazzi er også topphester, og de tre andre er heller ikke dårlige.

Ellers tror vi at 1 Prince Charming i V5-4 og 4 Vejovis i V5-5 er riktige favoritter. Motbudene heter i første rekke henholdsvis 6 Why Not og 3 Frost. Derimot kan de to første avdelingene være litt lure, særlig er V5-2/V4-4 en åpen affære.