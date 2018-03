Herlig søndagslunsj i Ålborg

Flemming Jensen har flere flotte vinnersjanser i Ålborg søndag. Her ser vi Flemming vinne V75-2 med Stella Newmen under OGP-lørdagen i fjor. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Vi har en meget spennende søndag foran oss og spillemessig er det utvilsomt V75-omgangen på Åby som er det klare høydepunktet. Det er stor jackpot og hele 4 475 426 SEK ekstra i sjuerpotten og det forventes skyhøy omsetning. Søndagen innledes dog i Danmark med internasjonal V4/V5 i Ålborg. Og til kvelden søndag er det så klart for internasjonal V65-omgang på Jarlsberg.

Nedenunder følger Carstens vurderinger til V4-løpene i Ålborg søndag ettermiddag:

Innleveringstider:

V4 kl 12.45

V5 kl 14.11

BANKEREN:

V4-4/DD-2:

1 Alpha Peak er nok trods alt det bedste bud på en ”Banker” i V4, men der lurer lige det at startsporet måske kan drille samtidigt med hesten bliver storfavorit. Normalt vinder den, og det er en tophest, men jeg vælger trods alt at gardere på det store forslag. I DD-spillet blir 1 Alpha Peak min banker.

LURINGEN:

V4-3:

7 Frozen blev det lidt forkert for senest, men Marc Bæk Nielsen fortalte mig forleden at han var godt tilfreds med hesten. Sporet er skidt og derfor kan det hurtigt igen blive forkert, men hest mod hest er Frozen absolut blandt de bedste her og måske den bliver lidt glemt af mange spillere?

V4-1:

Selv fra et kedeligt startspor må det være en oplagt mulighed for 8 The Las Cola, der er en stærk hest som givet skal fremad i løbet denne gang. Kom senest til føring og gik et godt løb, men mødte bare en for god hest til slut. Man skal være opmærksom på at Flemming Jensen altid har sine heste ekstra klar løbsdage som disse med store præmiesummer. 10 Asger Molar viste fremgang senest efter nogle lidt skuffende præstationer. Sad sidst fast med kræfter sparet, og er i bund og grund en god hest. 6 Attila har god kapacitet og er den som bedst har den altid chance. Virker som en interessant hest her. 1 Byebyeandover render med, men kan mangle lidt til slut engang imellem. Fra dette spor burde den kunne have chance.

V4-2:

Åbent løb hvor jeg tror tre heste kæmper om sejren. 7 Bullet Knas vandt let senest efter et afventende roligt løb, men løste det helt uden problemer og så fin ud. Bullet Knas går fra alle positioner og selvom sporet kunne have været bedre, forventer jeg den med helt fremme. 6 Cheri De Vie vandt let fra føring i sæsondebuten forleden og så fin ud. Er en god hest der skal have topchance. 4 Celine D gik forrygende senest og imponerede stort trods et hårdt løb. Meldes fin fra Jette Juel og skal ses med en god chance.

V4-3:

Løbet for den bedste klasse har samlet et fint felt, og positionerne bliver afgørende, men jeg ved at Jeppe Juel prøver alt hvad han kan for at svare føringen med 1 Tonicetobetrue, og gerne vil køre der selvom han mener hesten er bedst fra ryg. Formen er på top. 4 Stand And Deliver var tæt på sejren senest efter et godt rygløb og skal med løbet i kroppen altid være en chance. 7 Frozen har stor kapacitet og Marc Bæk var tilfreds med hesten senest, hvor det ikke rigtigt løste sig med positionerne. 5 Tano Bork var ikke som bedst senest, men er ellers en fin hest der efter en skade er tilbage igen. Kan godt overraske.

V4-4:

1 Alpha Peak er bedst i feltet og burde vinde, men sporet kan måske drille? Hvis det løser sig skal hesten være en oplagt vinder, for det her er bare en vinderhest med en sejrsprocent på 50. Det virker til at Alpha Peak bliver bedre og bedre, så naturligvis kan Alpha Peak være et godt bud som en ”V4-Banker”. 7 Bastian Lendalund er en anden vinderhest der altid gør sit. Vandt let senest efter god kørsel fra Jan Dahlgaard og han vil forsøge at satse med at køre fremad fra start. 9 Victory Hellebjerg har ikke været helt som bedst de sidste starter, mener en klassehest som Jeppe Juel holder meget højt. Den store overraskelse kan komme fra 11 Tasja Baunehøj der har topform og er meget speedig, så kommer der topfart på løbet stiger chancerne.



