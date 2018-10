Herlig torsdagsgalopp i Malmö

Jacob Johansen som her er på seremoniplass etter å ha vunnet Norsk St Leger med Master Bloom på Øvrevoll for 14 dager siden, rir Nettavisens klare favoritt i V4-1 på Jägersro torsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi nærmer oss helg og ukens desiderte spillemessige høydepunkt. Lørdag er det klart for dobbel jackpot i V75 på Sørlandets travpark og hele 6 463 260 kr ekstra i sjuerpotten og det kommer til bli en fantastisk flott V75-omsetning til lørdagen. Men før den tid skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Romme, før Drammen travbane er arrangør av en spillemessig høyinteressant V5-lunsj her hjemme. Tidlig torsdag kveld er det så klart for galopp med både V4 og V5 fra Jägersro. Bergen travpark tar seg av V65-løpene her hjemme, mens Axevalla er vertskap for den svenske V64-omgangen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Jägersro. Der er det både V4 og V5. V4 starter først med spillestopp kl 18.20, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 19.29. Det lå gode penger i luften til V4-løpene på Bro Park onsdag, men det endte ganske favorittpreget og V4-utbetalingen stoppet på moderate 1 171 kr. Nettavisens galoppeksperter hadde meget bra klaff med tipsene sine forrige uke og nedenunder følger detaljene.

Solid V5-klaff på Gøteborg galoppbane søndag 30. september

Det ble en helt favorittfri V5-omgang på Gøteborg søndag, men Nettavisens største V5-forslag (innl.pris kr 1 920) det traff også denne dagen. Flotte 11 991 kr ble det i utbetaling og to andelslag på Eksperten (fire andeler a kr 500) fikk ta del i den flotte gevinsten.

14 640 kr på største V4-forslaget på Klampenborg 29. september

Til tross for at to favoritter vant i V4-spillet på Klampenborg lørdag, ble det solid utbetaling. De to øvrige V4-avdelingene ble nemlig vunnet av store overraskelser. Nettavisens V4-forslag på med innl.pris kr 1 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 14 640 kr. På Eksperten ble det klaff for to andelslag, begge med fire andeler a kr 500.



Kanontreff i V64 på Jägersro torsdag 27. mai

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V64-omgang på Jägersro. V64-forslaget med innleveringspris på kr 1 944 kr satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 34 304 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500.

Flott V4-treff på Øvrevoll onsdag 26. mai

Også på Øvrevoll onsdag ble det bra klaff, da i V4-spillet. Her innfridde storfavoritten 5 Duca di Como som vår banker i V4-1. Det ble likevel langt fra lettløst. Nettavisens V4-forslag med innl.pris kr 1400 satt dog som støpt og betalte tilbake flotte 7 493 kr.

Vurderinger til Jägersro torsdag

Med to femhesters løp i V4 skal det mye til at det blir store penger, men vi minner om at det ga nesten 15 000 i V4 på Klampenborg lørdag med to førstevalg i boet.

Vi starter tynt

V4-1 er et flott toårsløp hvor alle hestene har åpnet karrieren sterkt. Vi tror likevel at duoen 4 Two Eyed Jack og 1 Amon Ra er noe helt ekstra. Begge har imponert enormt, og vi tror førstnevnte har størst fordel av at distansen er 1600 meter. PÅ de to minste V4-forslagene bankerspiller vi således 4 Two Eyed Jack.

Mulig banker i V5-4

V5-spillet avsluttes med to femhesters araberløp. Her skal det skille en god del mellom de beste og de øvrige. 4 Akoya bankerspiller i V5-4 på de tre minste V5-forslagene, mens vi tar med 3 Cleopathre på det største.

Trio i V5-5

4 Macallan, 3 Dynamites og 1 Jaldi Karo ser ut som en grei trio å støtte seg til i V5-finalen.