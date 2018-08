Herlig torsdagsgalopp på Klampenborg

Elione Chaves (her på Learn By Heart på Øvrevoll tidligere i år) har en rekke vinnersjanser på Klampenborg torsdag og rir blant annet Nettavisens V5-banker. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

V75 Sommer Bonanza ble innledet på Jägersro onsdag kveld og det ble en vrien omgang. 595 929 kr ble utbetalingen for sju rette. I kveld fortsetter V75 Sommer Bonanza med en fantastisk fin V75-omgang på Bjerke. Merk at spillestopp først er kl 19.30. Før den tid skal vi gjennom mye. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Boden og etterfølges av V5-lunsj i Drammen. Litt senere på ettermiddagen er det galopp fra danske Klampenborg og der er det både V4 og V5 på menyen.



Nettavisens galoppeksperter har truffet bra med tipsene hittil i august og her er de største høydepunktene.

Dansk galopp etter jobben

Klampenborg avholder sin "after work,torsdag" på en dag hvor Øvrevoll ikke har løp. Det er Derbyhelg på Øvrevoll, og der blir det løp lørdag og søndag. De to første løpene i V4 er toårsløp med litt for mange debutanter etter vår smak. I Sverige og Danmark kommer toårsløpene i V-spill alt for tidlig. Første gang på Øvrevoll blir kommende søndag, og da er holdepunktene flere.

Men nå skal det handle om dagens løp på Klampenborg. Her er det spillefrist i V4 kl 17.15. De to siste V4-løpene inngår samtidig i V5-spillet som har spillestopp kl 18.05.

Mulig lås i V4-4/V5-2

I V4-4/V5-2 er 13 Margiduddi vårt klare objekt. Startet forrige lørdag etter tre måneders pause. Da kom hun med en knallspurt, og hun ble kun slått med hals av 10 Nephertiti. Motstanden er ikke den verste, og i et stort felt satser vi en del på denne duoen. På de tre minste V4-forslagene og V5-forslagene låser vi V4-4/V5-2 på disse to.

Ellers likte vi godt 2 My Shy Girl i V4-2, som ble treer på den danske Derbydagen bak Sir Churchill. Sistnevnte er en hest helt utenom det vanlige, kanskje den beste i Skandinavia. Men det er mange konkurrenter som er lite startet, og det er vrient å vurdere dem.

Banker i V5-5

I V5 har vi veldig god tro på 1 Fredricka V5-5. 650 meter på gresset er hennes favoritt, og sist var hun overlegen disse konkurrentene. Skal ha en flott vinnersjanse igjen og 1 Fredricka blir vår V5-banker i V5-5.

