Herlig V4-lunsj fra Sverige

Ove A Lindqvist er aktuell i dagens lunsjomgang. Roger Svalsrød_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Skellefteå sparker i gang en ny uke med en V4-omgang på isen. Det er meldt ned mot 20 minusgrader, og dette vil være krevende for de aktive. Spesielt de to siste løpene er svært åpne, og ingen skal bli overrasket om det kommer et par ordentlige skreller i denne omgangen. Vi skal til lukene med følgende:



Vi åpner med en banker:

V4-1 : 3 Backegubben – Har et gaveløp foran seg i innledningen, og den er normalt totalt overlegen disse om det ikke skjer noe spesielt underveis. Den var solid i nederlaget sist (24,7/700m), mens den nest sist så helt enorm ut i kulissene etter å ha feilet seg bort før bilen slapp feltet. Går ned flere klasser når det gjelder motstand nå, Björn Karlsson har full form på hestene sine, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V4-2 : 3 Vidar Caprese – Ser ut til å bli glemt her, og den hadde kun 4,3% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset. Er imidlertid i toppform, og den spurtet veldig oppløftende når lukene kom sist. Var ikke tom over mål, og den fikk et pluss i kanten av oss. Plasseres helfrekt foran storfavoritten 8 Global Ultimate.

V4-3 : 1 Sofarsogood – Har det blitt veldig feil for to ganger på rappen nå, og raden er derfor ikke den beste. Er dog ikke verst på sitt beste, den har fått seg en liten pause, og kommer nå ut i svært overkommelige omgivelser. Plasseres først, men her er det VIDÅPENT, og en bred gardering trenger ikke å være feil…

V4-4 : 3 So Gå Imponera – Fikk maks sist, mens den var ordentlig oppløftende på isen nest sist. ELSKER ISBANE, og den pleier å levere som best når den får gå på isen. Her har den drømmebetingelser, og den burde dukke opp på foto i et løp som dette. Settes knepent først i et ellers veldig åpent oppgjør.