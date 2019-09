Herlig V4-lunsj fra Sverige

On Track Piraten og kusk Joseph Verbeeck. Tirsdag kjører Rikard N. Skoglund. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med supertips på Färjestad 9. september - kr 960 ble til kr 16 879!

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine 16 879 kr.



Det er Hagmyren som står for dagens V4-lunsj, og det er en FIN omgang vi har foran oss. Størrelsen på utbetalingen bestemmer 5 On Track Piraten i V4-2, men selv om den skulle vinne så skal man huske på det som skjedde på Bjerke i storløpshelgen hvor Hillary BR vant og likevel betalte V4 ut store penger. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 7 Justus NA – Det er et relativt klart skille på hestene i innledningsløpet, og trolig er dette litt enklere å løse enn hva flere tror. Vår ide har vært ute i tøffe omgivelser, er noe billigere ute, og kommer nå tilbake etter en liten pause. Har blitt behandlet i oppholdet, og vi forventer en bra prestasjon direkte. Vår ide.

V4-2 : 5 On Track Piraten – Hadde vunnet dette med et gjesp i normal form. Har dog ikke prestert helt på topp på slutten, og formen er nok ikke som aller best. Kan dog få økt selvtillit mot en overkommelig gjeng som dette, og denne hedershesten er en veldig motivert favoritt som også vi tror mye på.

V4-3 : 13 Mister Selfie – Er en banker for de som ønsker å spille frekt/gå tynt i et løp som ellers mange kommer til å gardere bredt. Har superform i kroppen, og den gikk et strålende løp etter tidlig galopp sist. Ohlsson opp nå er spennende, og denne står soleklart først på vår rank.

V4-4 : 14 Quality Tilly – Gir vi en siste sjanse denne tirsdagen. Har galoppert seg bort i begge løpene etter den skiftet regi, og formen er usikker. Har dog OVERKAPASITET i et løp som dette, og i fjor radet den for eksempel opp med strålende innsatser. Duger i massevis om den bare skikker seg, og den er verdt et forsøk som veldig lite spilt. Her er det imidlertid åpent, og en bred gardering trenger ikke å være feil.