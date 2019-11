Herlig V4-lunsj med et mulig supersjokk på menyen

Ulf Ohlsson er som vanlig aktuell fra Sverige. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi var ikke gode nok i mandagslunsjen, og jakter "revansj" i tirsdagslunsjen! Vi har blant annet jobbet frem en mulig STORSKRELL, og her er det bare å ta rygg på følgende til V4-løpene fra Bollnäs:

V4-1 : 3 Ajlexes Leif – Var tidligere best på sprint, men har hele tiden utviklet seg, og har null problemer med mellomdistanse. Har virkelig vært bra over nevnte distanse tre ganger på rappen, og i V75’en tredje sist gikk den et pangløp i tøffe omgivelser. Her får den gratis tet, og sjansene må være store for at den renner unna i et løp som dette. Motivert favoritt.

V4-2 : 2 Rote Tindra – Favoritten, 11 Silver Jossan, har egentlig en «kald» oppgave her, og vi kan ikke gjøre annet enn å spekulere. Vår ide har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den blir stadig bedre. Tapte knepent nest sist, mens den spurtet bra sist. Kom da til mål på en fin tid. Er 20m billigere ute enn når den har møtt Silver Jossan tidligere, og fra eventuelt tet nå så blir den ikke enkel å fange. OBS!

V4-3 : 9 Calibrate – Kan være en litt artig skrell i et ellers veldig jevnt/åpent oppgjør. Har gjort to fullt godkjente løp i V75’en, og går en god del ned i klasse nå. Sist fikk den ikke opp farten før det var for sent, men var fakta ikke helt tom i kulissene. Distansen er kun et pluss for denne tøffingen, og her må man være på vakt. Slår til som et sjokk?

V4-4 : 3 Torpa Pål – Kan ikke få bedre betingelser enn hva som venter i denne lunsjen, og det er snakk om en soleklar banker i DD-spillet. Her dundrer den normalt til tet, og siden skal det en svært god hest til for å plukke den ned på en kjapp sprint. Formen er klart bra, og den fullførte fint på en god tid sist. SPILLES!