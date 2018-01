Herlig V4-lunsj på glattisen

Ove A Lindqvist er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Topptips ble servert i V75-omgangen på Leangen 27. januar!

Undertegnedes MINSTE V75-bong på Kr.240 fikk 6-riktige i lørdagens V75-omgang, og det var bankeren Emir La Brousse som "felte" oss. Utbetalingen på den minste V75-bongen ble Kr.1 953,-. I V4-spillet på samme bane ble det fullklaff for den minste bongen på Kr.216, og her kunne man hente ut meget fine Kr.4 546,-. Vårt lille DD-forslag på seks rekker med en innsats på totalt Kr.180 gav en odds på helt spinnville 114,30, og betalte ut Kr.3 429,-. SUPERSJOKKET Tao Elda (8-valg/2%) var med på kun to hester på den minste V75-bongen! Storskrellen Crimson Pirate (8-valg) ranket vi som et 3-valg bak bankeren vår, Emir La Brousse.



Følgende info ble servert på Tao Elda:

V75-6: 2 Tao Elda – Er en klar OBS-hest for oss. Glem ikke at dette var en av våre bedre hopper i 2015, og den vant blant annet en finale på Bjerke til brakodds i lukene. Stod så omtrent stille i hele 2016 + 2017, og den er derfor ekstremt billig inne grunnlaget. I comebacket nest sist var den tung, men den gikk en sterk siste 800m, og vi hadde 24,1/800m på klokken. Var enda bedre i monte sist, og dette er en hoppe på riktig vei. Kan stelle i stand med en superskrell med flyt! OBS!

Lerum med ny V64-suksess! Kr.960 ble til Kr.23 024 på Solvalla 23. januar!

Undertegnede har servert knallsterke tips på V64 den siste tiden, og på Mantorp mandag ble det suksess for V64-bongen på Kr.1 152,-. Utbetalingen ble fine Kr.7 817,-, og Underworld (4-valg) innfridde som et deilig førstevalg.

På Solvalla dagen etter var vi igjen på hugget. V64-bongen på Kr.960 satt som spikret, og betalte ut knallfine Kr.23 024,-. Mon Etoile (5-valg) slo til som en herlig tipsener!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt SYV ANDELSLAG. Systemet (fire andeler a Kr.1000) betalte ut Kr.23 024, den største flate bongen (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.23 227, tre bonger a Kr.1 152 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.22 754, og to bonger a Kr.960 (fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.22 335,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Siste info fullklaff i V75 på Bjerke 20. januar!

Leirvågs V75-banker på Nettavisen lørdag var 4 Philip Lyn i V75-6. Denne fikk dog ikke med utfallet å gjøre. På Eksperten ble det likevel sju rette for totalt 12 andelslag. Disse var alle merket «SisteV75LeirvågGull» og alle brukte 1 Gringo Boko som banker i V75-5.

Slik fordelte disse andelslagene seg:

* Sju andelslag fire andeler a kr 500 – utbetaling kr 30 580

* To andelslag seks andeler a kr 336 – utbetaling kr 30 580

* Ett andelslag fem andeler a kr 400 – utbetaling kr 30 580

* To andelslag fire andeler a kr 899 – utbetaling kr 31 966

Totalt ble det dermed over 366 000 kr innspilt på de tolv andelslagene som gikk inn med sju rette.

Systemfullklaff på Bjerke 17. januar - Kr.103 253 innspilt!

Kurt Leirvåg var virkelig på hugget på Bjerke denne onsdagen, og det ble fullklaff for det største V76-systemspillet (fire andeler a kr 1 500). Sjokket Norva Young i V76-7 (ellevtevalg i spillet, og markert på 0,7 prosent) ble fanget i det løpet. Sju rette ga 88 931 i utbetaling, og inkludert seksere betalte dette systemet tilbake knallfine Kr.103 253.



I V5-spillet ble det dessuten fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og forslaget på Kr.480 betalte ut Kr.2 807,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Skellefteå innleder uken, og det betyr trav på vinterbane. Det er naturligvis pigger på alle fire som gjelder, og vi liker disse kjøringene på isen. Fyldige felter gjør at de fleste krydrer på i jakten på skrellen, men vi håper ikke at omgangen blir så "umulig", og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 5 Risådina – Er en FREKK BANKER for de som ønsker å gå hardt ut i dagens lunsj. Den avgjorde sikkert etter pause nest sist, mens den nå sist var strålende etter å ha blitt grovt hindret. Kom ordentlig bra tilbake nedover oppløpet, og vi gav den to pluss i kanten. Er nå billigere ute enn tidligere, og leverer den som de to siste gangene, ja, da tror vi MYE på seier. SPILLES!

V4-2 : 11 Albiorix – Kjørte Ove A bort sist, og en tredjeplass var OK den dagen. Kommer nå ut fra tillegg, men motstanden er særdeles overkommelig, og det er ikke akkurat mange veldig bra hester med i dette feltet. Det kan fort være duket for en saftig revansje fra det som skjedde sist, og dette må dreie seg om en stor sjanse.

V4-3 : 3 Skaane Jo – Har det ikke helt klaffet for på slutten, og det er snakk om en hest som er bedre enn raden. Var fullt godkjent i nederlaget sist, og den gjorde et klart bra løp selv om den fikk en smultring i raden. Står spennende til på strek nå, og med den minste flyt kan den slå til. SKAL MED PÅ ALT!

V4-4 : 11 Wasa Warrior – En eller veldig mange? Wasa Warrior avsluttet som en rakett sist, og den leverte et herlig formbeskjed etter pausen. Trives på vinterbanen, den har fort gått frem med et løp i kroppen, og den er HET her om det ikke skulle bli helt feil på veien. SPILLES!