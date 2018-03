Herlig V4-omgang med et solid potensial

Nordby Kuling og kusk Olle Alsen. Mandag er det duket for årsdebut. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Påskeuken venter, og det er virkelig en forrykende uke vi har foran oss. Vi skal blant annet gjennom fire dager med V75, og på Romme 1. april blir det en multijackpot i V75-spillet med MINIMUM 32 534 680 ekstra i sjuerpotten. De fire INTERNASJONALE V75-omgangene som skal kjøres denne uken er som følger:

* 29. mars: Gävle - V75-1 starter kl.19.30.

* 30. mars: Färjestad - V75-1 starter kl.15.00

* 31. mars: Klosterskogen - V75-1 starter kl.15.00

* 1. april: Romme - V75-1 starter kl.16.20

Vi i Nettavisen kommer naturligvis å ha fyldige tips til samtlige V75-omganger.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hagmyren sparker i gang en ny travuke, og de gjør det med en V4-omgang vi liker skarpt. Et par av løpene i dagens omgang er særdeles utfordrende, og det skal svært lite til før dette kan gi solid betalt. Gå ikke glipp av følgende snadder:



V4-1 : 3 Kapish G.L. – Et P21-løp innleder denne V4-omgangen, og her er det elendig klasse på de fleste av hestene som deltar. Det soleklare objektet har en rusten rad, men den gikk bra etter galopper sist, og varslet form etter pause. Sitter fort tidlig i tet, og tauer normalt dette billige løpet rundt om. Den trolige favoritten, 5 Indian Four, er det naturlige motbudet.

V4-2 : 10 Ivarslegend – Er en bra hest i grunnlaget, og mot en svært billig gjeng er den HET. Var uheldig innledningsvis sist, og den havnet feil på det. Fikk siden en tøff reise de siste 1200m, men likevel viste klokken under 32 de siste 2000m… Noe slikt er det ikke mange i dette feltet som kan, og nå som den også er kuskeplusset med Kylin-Blom må vi bare prøve oss. Settes ganske klart først i et ellers åpent løp.

V4-3 : 10 Cameron Dream – Har motstandsmessig et helt riktig løp foran seg, og hadde dette løpet vært over 2100mv, ja, da hadde vi gått ALL IN. Nå sist avgjorde den veldig enkelt etter 14,8 s 400m, og den slo langt bedre hester enn dette. En oppjaget sprint trekker ned på mandag, og vi prøver derfor å felle denne storfavoritten. Motivert, men…

V4-4 : 6 Nordby Kuling – Har hele tiden vært et løfte, og en hest som Olle Alsen holder høyt. Har blitt matchet i tøffe årgangsløp, men der har den ikke vært god nok. Kommer nå ut etter at vintertreningen er gjort unna, den dukker opp i særdeles overkommelige omgivelser, og fra et nydelig spor er det nok et offensivt opplegg som gjelder. BANKES FREKT I DD-SPILLET!