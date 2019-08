Herlig V4-omgang med godbiter til lunsj

Kenneth Haugstad er aktuell på Solvalla torsdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V65 Øvrevoll: V65-omgang med et gedigent potensial

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019



Solvalla er først ut denne torsdagen, og lunsjen fra Sverige begynner som vanlig kl.12.20. Om kvelden er det Øvrevoll som innleder med sin V65-omgang kl.18.30, og dette er en omgang våre eksperter virkelig liker! Bergen avrunder torsdagen med sin V65-omgang kl.19.35.



V75-systemfullklaff på Jägersro 30. juli - tok du rygg?

Tipsene var SOLIDE på Jägersro denne tirsdagskvelden. Det begynte bra med TOPPBONGER til den innledende V4-omgangen, og V4-bongen til Kr.975 betalte ut knallfine Kr.7 710,-. I V75-spillet kom vi ikke helt til mål på de flate, men på våre to systemer (fire andeler a Kr.1000 / 20 andeler a Kr.200) ble det en deilig opptur. Disse betalte ut Kr.22 062 hver seg. Dog var det veldig surt i finalen hvor Illuminati feilet i mål som vinner. Da hadde nemlig våre systemer betalt ut rundt 50 000 hver seg.



Lerum med knallsterke V65-tips til Kalmar 27. juli - Kr.1 920 ble til Kr.11 414!

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Solvalla byr på en meget spennende lunsjomgang torsdag, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss å følge. Flere solide objekter er jobbet frem, og vi er litt inne på at det kan bli flotte kroner til lunsj. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 6 Armando Ido – Innledningsløpet er veldig jevnt, og her kan det opplagt være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide er kun 3-år, men den er lovende, og vi har likt den i de to løpene den har gjort i Sverige. Spurtet fint i kulissene mot knallhard motstand nest sist, og da hadde vi 11,0 s 800m på klokken. Nå sist spurtet den også klart bra, da etter litt hinder på veien, og nå hadde vi 11,6 s 800m. Møter langt enklere motstand i lunsjen torsdag, og får kusken til styringen så må denne være HET! SPILLES!

V4-2 : 9 Wreckless M.M. – Er ganske sparsomt startet, men det er snakk om en svært grunnkapabel type som er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Galopperte sist, mens den nest sist lekte hjem løpet fra dødens. Gikk da en 12-tid på en alt annet enn optimal bane. Distansen til lunsj er kun et pluss, kusken er veldig bra, og smygsporet burde passe. Gjør livet surt for storfavoritten?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V4-4 : 5 Absurd – Dette er egentlig en veldig bra hoppe, og den skal ikke undervurderes her. Den løste veldig bra ut bak bilen nest sist, men feilet da mot første sving, og tapte mye. Satt likevel BOM FAST som helpigg over mål, og vi likte den skarpt. Nå sist vant den enkelt på en elendig bane. Går en 14-tid alle dager i uken, og fra et bra spor bak bilen er i hvertfall vi på vakt. Slår til som en skikkelig godbit?

V4-4 : 1 Concrete Dee – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre opphold, og det virker det som den har trengt. Har kun gått løp på det jevne, og ikke vist noen toppform. Er egentlig en veldig bra hest, den er kjapp fra start, og har en passende oppgave foran seg i finalen. Er mer enn god nok til å skrelle om den bare viser litt form, og vi setter den frekt først.