Herlig V4-omgang til lunsj

Claes Sjöström er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Visby disker opp med en flott V4-omgang til lunsj torsdag, og spesielt de tre siste avdelingene er ikke akkurat veldig lettløste. Våre litt større bonger er uten banker, og vi skal til lukene med følgende snadder:



V4-1 : 3 Super Nice – Har tjent store kroner i Frankrike, og dette er en svært god hest. Har nå kommet tilbake til Sverige, og den dukker opp etter vel en mnd pause. Vinner normalt et løp som dette alle dager i uken om det bare finnes litt form i kroppen. Skal stå først på ranken, og den er veldig motivert. 2 Mega Star – Er motbudet, og hesten som skal med om man spekulerer. Har ikke hatt marginer med seg på slutten, og den er bedre enn raden. Har superfine betingelser foran seg nå, og er spennende om man spekulerer.

V4-2 : 8 Hessel B. Rapida – Er i VELDIG bra form, og snart så må vel det være duket for denne? Har kun gjort fine løp på slutten, og den må være HET med den minste klaff. 6 Echo Gamble – Mistet travet sist, og galopperte som bunnspilt i totoen. Var meget god nest sist, og suveren til seier tredje sist. Tilbake på sitt beste kan det bli tidlig tet og siden er fort dette over…

V4-3 : 8 Friendswithbenefits – Er en OK 3-åring som gikk helt greit i kulissene sist. Gangen før vant den veldig sikkert. Torsdag blir den solid kuskeplusset med Kim Eriksson, og mot en relativt overkommelig gjeng burde sjansene være fine. Settes først, men her finnes det flere med ambisjoner, og vi velger derfor å plukke med oss noen hester.

V4-4 : 13 Digital Extreme – Er ikke den enkleste å vinne med, men den har flott form i kroppen, og kan neppe få et veldig mye bedre løp en hva den har foran seg på torsdag. Gikk fullt godkjent mot tøff motstand sist, mens den kom til mål med litt krefter igjen nest sist. Kan fort sitte der med klaff, og vi roper et varsko for en lite spilt hest.