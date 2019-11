Herlig V4-vorspiel på Bjerke

Tangen Frikk og Geir Mikkelsen får tillit som Nettavisens V4-banker på Bjerke lørdag. Her ser vi hesten i seiersløpet på Jarlsberg for 14 dager siden. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en fantastisk fin helg foran oss med storstilt internasjonal V75 på Bjerke lørdag ettermiddag som der soleklare sportslige og spillemessige høydepunktet. Her det 60 millioner i den totalt premiepotten og hele 34 millioner til en eventuell norsk alenevinner. Det er bra klasse på løpene og hovedbegivenheten er Axel Jensens minneløp i V75-6 som kan friste med hele 300 000 kr til vinneren. Merk at det er svenske starttider gjelder denne lørdagen og at det derfor er spillestopp i V-75 først kl 16.20.



Verd å merke seg er også at det avvikles en helt egen V4-omgang før V75 tar til, denne har spillestopp kl 14.45. Og det er nettopp V4 det skal handle om i denne tipsartikkelen. I og med at det er svenske tider og opplegg, så kjøres det altså en helt egen V4-omgang først. Det blir garantert bra omsetning og det er bra klasse på løpene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Mikkelsen har bankeren

Det er derimot krysskrevende, ergo føler jeg det er riktig å spille med banker. Den dukker opp i V4-2 og det handler om 6 Tangen Frikk. Det er en kapasitetshest dette, men han fungerte ikke som best i sommer. På Jarlsberg 11/10 var det imidlertid veldig fin stil på hesten og da ble det enkel seier i et løp over 2640 meter. Samme distanse var det på Jarlsberg tre uker senere. Da kjørte Geir Mikkelsen seg til tet etter 1000 meter og hadde siden full kontroll. Det er ikke spesielt tøffere imot lørdag og det må være snakk om en meget bra vinnersjanse igjen. Jeg spiller 6 Tangen Frikk i V4-2 som min V4-banker.

Rangering V4-2: A: 6 B: 4-5-12 C: 9-8-1-3-2-11-7-10

V4-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 1609 meter autostart.

Fem hester skiller seg litt ut i dette hoppeløpet og 2 Vivienne blir både min og spillernes favoritt. Jeg obset litt på hoppa i V75-7 på Jarlsberg forrige lørdag, men det ble helt sjanseløst fra bakspor i et løp med labert tempo i front. Nå er det fremspor og sprint, det passer nok klart bedre.

10 Glennis Attack avsluttet som en vind til seier på Bjerke i den siste starten og det var en overraskelse for mange. Har bra kapasitet denne dama, klart andrevalg. 7 Encore un Sisu er nok hoppa med best kapasitet i detter løpet, men sprint og sjuendespor er sjanseartet. 3 Denali tok en fortjent seier sist, men sprint trekker litt ned. 8 Tiffany Yellow er stadig uvenn med sporlottoen, men løser det seg maksimalt kan hun vinne. Ute på kanten streker jeg også for supersjokket 9 Tahiti Lady. Hun blir helt bortglemt her, men står i et spennende smygspor og er mye bedre enn raden.

Rangering V4-1: A: 2 B: 10-7-3-8-9 C: 6-4-1-5

V4-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Nok et fint spilleløp venter i V4-3 der 4 Red Love Vici blir min favoritt. Er nok den tøffeste av de mest betrodde i dette løpet, men risikerer å måtte trave utvendig og da er det mer sjanseartet. 6 Such A Night har nok ikke samme formen som han hadde for noen måneder siden, men er likevel god nok til å vinne dette.

1 Tiger Man E.P er kanskje også over den største formtoppen, men står perfekt til i innerspor og kommer til å et nydelig løp underveis. 11 Pantani går ned en klasse fra de foregående løpene, men bakspor trekker ned. 5 Cody har gjort fine løp i Danmark og bør kunne duge her også. 10 Imagine'em har vært bra i det siste og med litt klaff fra bakspor er Helgestad-hoppa aktuell.

V4-4 - Varmblods. Summer Meeting Finale. 2100 meter autostart.

Hele 100 000 kr venter vinneren i dette løpet og det er ingen sjanseløse hester med, derfor tar jeg med alle to startende på de største V4-forslagene.

Jeg prøver meg med 7 Jetske Beemd som min favoritt. Hamre-traveren har vist veldig din kapasitet en rekke ganger og slo til med en strålende seier i V75 på Bjerke forrige onsdag. Sjuendespor trekker naturligvis litt ned, men denne dama tåler å gjøre litt selv. Det gjelder også for 10 Jimpeto Joy som imponerte i Sverigedebuten for trener Jerry Riordan. Måtte trave utvendig for ledende 2 Tiffany Cash da, men knakk denne mot mål.

3 Sweet Lins er i form, men hadde nok helst sett at det var sprint. Blir nok testet foran her om hun kommer dit. 2 Tiffany Cash så helt grønn sist ut mot oppløpet, men dødenstravende Jimpeto Joy kom tilbake mot mål og tok seg forbi. Bak denne kvartetten ser jeg ingen sjanseløse og dekker altså fullt ut på de største V4-forslagene.

Rangering V4-4: A: 7 B: 10-3-2 C: 9-5-4-1-8-6