Herlig vorspiel på Klampenborg

Niels Petersen-trente Wishformore blir hardt betrodd sammen med Rafael Schistl I V5-2 på Klampenborg lørdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er internasjonalt schwung over lørdagens meny i hestesporten. Grensebanen Årjäng er vertskap for en strålende V75-omgang med en rekke norske hester til start. Tidlig lørdag kveld byr på Klampenborg på galopp fra Danmark med både V4 og V5, og lørdag kveld er det klart for V65 fra Sørlandets travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det handle om galoppløpene på Klampenborg. Her er det altså både V4 og V5 på menyen. V4 starter først med spillestopp kl 17.00, mens en helt egen V5-omgang først har spillestopp kl 18.45. Søndag er det som kjent stor V75-omgang med jackpot på Jägersro galoppbane.

Torsdag var det både V65 og V4 på Øvrevoll. Våre galoppeksperter hadde da herlig systemklaff i V65 og traff også flott med sine V4-tips.

29 032 kr tilbake på systemspill i V65 11. juli

Det ble herlig klaff for det største systemspillet på Eksperten denne julikvelden. Systemet hadde en innl. pris på kr 5 976 (fire andeler a kr 1500) og utbetalingen på dette systemet landet på flotte 29 032 kr

Flott suksess også i V4 på Øvrevoll 11. juli

I V4 ble det ikke like stor utbetaling. Men Nettavisens V4-forslag med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 278 kr

Spennende vorspiel

Lørdagens ettermiddagsløp på Klampenborg blir av mange sett på som et vorspiel før den store Derbydagen på Jägersro søndag. Det er ikke lange turen til Malmø, så svært mange interesserte får med seg helgens to løpsdager.

I en åpen V4 er nok feltene litt for små til at vi får de store utbetalingene. Men det starter med et toårsløp, og særlig V4-3 er et åpent oppgjør. I V4-1 tror vi klart mest på 3 Billy Byrnes og 5 Stoneeye's Kitten, men toårsløp er lumske, så på det største V4-forslaget tar vi med alle seks startende.

I V5-1, Klampenborg Classic, tar Niels Petersen med seg 8 Cockney Cracker, som kommer fra en flott 3. plass i Oslo Cup. 1800 meter kan være i korteste laget, men det finnes form til å hevde seg.

11. august er det Dansk Derby. Hestene i V5-2 kjemper en tøff kamp om en billett til det løpet, og her tester Petersen 10 Wishformore. Med formtall 80 er han nok relativt sikker på å komme med i Derby. Han er ubeseiret på Øvrevoll, men har ikke lykkes på tur.

V5-3 låser vi 1 No Comment, 2 Prime Red og 5 Saint George. Størst favoritt i V5 blir nok 1 Meringue i V5-4. Bent Olsen skryter uhemmet av sin hoppe, som startet karrieren med to strake seire i England. Sist på Øvrevoll imponerte hun ikke, men her kan det være mye å gå på. Vi bankerspiller 1 Meringue på de to minste V5-forslagene.