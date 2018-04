Hete objekter kan felle favorittene til lunsj

Kaj Widell er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 1: Barcelona kan få trøbbel

Oddstips 2: Bayern på full fart mot the treble

Oddstips 3: Deportivo tåler ikke tap



Solid trøstegevinst på flere V75-bonger 15. april!

Nettavisens samarbeidspartner, SNOKEN, hadde meget solide bonger til V75-omgangen fra Årjäng. Samtlige bonger på Eksperten inneholdt 6xseksere, og en haug med femmere. Snokens minste bong på Kr.864 betalte ut Kr.13 716,-. Totalt ble det spilt inn Kr.195 336 for en innsats på Kr.21 416,-. Vi gratulerer de som tok rygg på Snoken denne søndagen!

Lerum med lukefest i lunsjen 6. april - Kr.240 ble til Kr.12 405,-!

Tipsene sitter veldig bra for tiden, og undertegnede hadde en ny stor dag på travbanen fredag! I lunsjen til Örebro ble nemlig lukene tømt, og vi håper du var med på spillfesten! I V65-spillet ble det fullklaff for vår største V65-bong på Kr.1 944, og den betalte ut meget solide Kr.60 906,-. I V4-spillet satt alt, og her betalte vår minste bong på Kr.240 ut herlige Kr.12 405,-. På Eksperten ble det naturligvis fullklaff for samtlige V4-bonger.



Lerum med nye fulltreffere - denne gangen på Solvalla 3. april!

Det ble herlig klaff for fire av undertegnedes alternative kupongoppsett på Eksperten denne tirsdagen. Sjekk ut følgende:

Ett andelslag med fire andeler a kr 729 - utbetaling kr 27 729

Ett andelslag med fire andeler a kr 429 - utbetaling kr 25 595

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 26 341



Lerum med knallsterke tips på Momarken 2. april!

På Momarken 29. mars serverte undertegnede MH Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg / vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) i en uløselig V65-omgang. Bare noen dager senere på samme bane, 2. april, så ble det dog "kling i kassen", og igjen var tipsene knallsterke. Det store V65-systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.27 030,-. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens bong på Kr.432 betalte ut herlige Kr.5 340,-. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Rättvik står for dagens V4-lunsj, og det er en interessant omgang vi har foran oss. Nicklas Westerholm avgjør hvor stor utbetaling vi skal få denne tirsdagen, men vi spekulerer faktisk litt mot begge hans favoritter. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 3 Sneak Peek – Har en skreddersydd oppgave foran seg, og den settes frekt først. Fikk et tøft opplegg mot gode hester sist, og det kunne nesten ikke gå. Gangen før var den klart bra, og leverte en avslutning i 13-fart. Her er det med få unntak svært billig i mot, og på en kjapp sprint er den spillbar. MÅ MED PÅ ALT!

V4-2 : 4 Tornado Gel – Vant enkelt sist, og dette er en vallak under en fin utvikling. Her er det alt annet enn tøft i mot, og det er helt greit at den står først. Vi dobler dog alle bongene med det eneste motbudet, 5 Alevna Warrior. Løpet den gikk sist på en elendig bane var helt svett. Ble grovt sjenert tidlig, tapte mye, fikk deretter en drøy reise, og tapte altså på foto. Wow, det var en rå prestasjon. Tas med på alt, selv om den nå kommer ut etter en liten pause!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 8 Höstbodennis – Er ingen dum traver, og nå er det altså duket for årsdebut. Møtte en god del svært bra 3-åringer i fjor, og det er ikke en like hard motstand som venter i årets første løp. Tredje sist la den for eksempel inn en avslutning i 26-fart, og det løpet ble vunnet av Järvsö Aron foran Rigel Öivind… Trenger nok noen løp før storformen er der, men som svært lite spilt er den verdt et forsøk. OBS!

V4-4 : 2 It’s Showtime Zaz – Blir knallhardt betrodd i finalen, og er den på sitt beste, ja, da dreier dette seg fort om tidlig tet og slutt. Var imidlertid langt under pari sist, og akkurat det gjør oss noe usikker. Motivert, men… PS. 5 Conrads Fredrik – Kan være skrellen. Dette er nemlig en svært grunnkapabel traver, og tre ganger på rad har den blitt matchet mot helt andre, og MYE bedre hester enn dette. Nå sist varslet den form, og vi likte avslutningen skarpt. 09,7 s 800m viste klokken, og den var ikke tom på det… Kan storskrelle om favoritten skulle underprestere!