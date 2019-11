Hete V4-objekter til lunsj

En SÆRDELES spennende uke venter, og det store høydepunktet denne uken skjer på Leangen lørdag. Her er det GULLJACKPOT I V75-SPILLET, og det betyr altså DOBBEL SJUERPOTT med ca fire millioner ekstra. Kurt Leirvåg kommer tilbake med sine tips til favorittbanen fredag ettermiddag.

Her skal det dreie seg om lunsjen fra Sverige, og i dag er det Eskilstuna som byr på FIRE spennende løp. Vi er inne på at dette kan betale ut bra med penger, og skal til lukene med følgende:

V4-1 : 12 Dusktodawn Sisu – Har fått to løp i ny regi, og det er liten tvil om at denne har løftet seg. Leverte en BUNNSOLID avslutning uten å være helt optimal i aksjonen sist (11,2 s 800m), mens den kom til mål med litt krefter igjen nest sist. Er helt riktig ute når det gjelder motstand her, den er kuskeplusset med Kaj Widell, og distansen er dessuten også bare et pluss. Runder til seier?

V4-2 : 11 Payet D.E. – Var ute mot for tøff motstand sist, men gikk uansett et OK løp. Gangen før var den bunnsolid til seier. Dette er en bra hest i grunnlaget, og med litt tempo runder den fort en overkommelig gjeng til seier! 10 ST No More War – Kan være supersjokket for dem som velger å spekulere. Er betydelig bedre enn raden, og den har kommet til mål med krefter igjen to ganger på rappen. Dukker normalt opp langt fremme, og skulle favorittene være noe under pari, ja, da har denne form til å skrelle!

V4-3 : 4 Concrete Dee – Vant enkelt fra tet sist, og den holder toppform. Kan fort få gratis tet igjen, og uten for mye trykk er naturligvis sjansene store. Motivert favoritt. 12 Tayson Bi – Er egentlig veldig bra, og kommer ut nybehandlet til denne oppgaven. Skulle favoritten være noe under pari, ja, da er Tayson Bi HET i et løp som dette, og er selvskreven på bongen.

V4-4 : 9 Fast Food Hanover – Løpet sist ser vi bort fra da kusken ikke hadde det beste taket på den. Den var klart bra nest sist, og avslutningen tredje sist var helt gedigen. Har vært ganske tøft matchet, og dette ser klart billigere ut på forhånd. Nå kommer det en fortjent seier? Vi er veldig inne på akkurat det…