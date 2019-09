Hillary B.R. vet ikke hvordan det er å tape

Magnus Teien Gundersen jubler til publikum etter at Hillary B.R. vinner Hoppekriteriet i fjor. Søndag blir Hillary B.R. gigafavoritt i Hoppederby. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er klart for norsk travsports aller største dag når Bjerke byr på Klasseløpsdagen søndag. Det skal kjøres om voldsomme penger. I Kriteriet er det både åpen klasse og hoppeavdelinger for begge raser og i Derby er det likedan. En million kroner venter vinneren i både den åpne klassen og hoppeavdelingen for varmblods, mens kaldblodshestene kjemper om 750 000 kr i førstepremie i sitt Derby. Det er internasjonal V75 og det er i tillegg en internasjonal V4-omgang med alle fire Hoppeløpene før V75 starter kl 15.00.

Og det er nettopp V4-løpene det skal handle om i denne artikkelen. Her skal Hoppekriteriet for både varmblods og kaldblods avvikles, i tillegg til HoppeDerby for både varmblods og kaldblods. Her er det spillestopp kl 13.00 og ubeseirede Hillary B.R. blir den store folkebankeren i V4-spillet.

Taper ikke nå heller

Ubeseirede 2 Hillary B.R. tok karrierens fjortende strake seier når hun lenset unna langt foran de andre i sitt kvalifiseringsløp onsdag for halvannen uke siden. Hun ser nesten råere ut for hver start og hadde hun startet i den åpne klassen hadde hun blitt storfavoritt. Men så lenge hoppene også har 1 million kroner i førstepremie i sitt derby, er det ingen grunn for stall Gundersen å velge vekk Hoppederby. Det må være årets sikreste V4-banker dette i V4-2.

Rangering V4-2: A: 2 B: 1-3 C: 9-4-7-11-5-6-10-12-8

V4-1 - Hoppe-Kriteriet. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Tre hester skiller seg litt ut i Hoppekriteriet for kaldblodshester og Øystein Tjomsland som har storfavoritten i begge Derbyoppgjørene, blir også stor favoritt her med 2 Brenne Berna. Hun var lysende i sitt kvalifiseringsløp og på fart og speed er det neppe noen som er bedre. Er hun like bra som i kvalifiseringen, er det trolig vinneren.

3 Alfa Lina er den trolige tethesten. vant sitt kvalifiseringsløp enkelt, og var uheldig i det svenske Kriteriestoet nest sist. Det er ikke umulig at Lars-Erik Karlsson og 3 Alfa Lina leder fra start til mål. 1 Nordli Alma er nok på høyde med Brenne Berna og Alfa Lina på kapasitet, men galopprisikoen er høy på Blekkan-hoppa. Travet feilfritt i kvalifiseringen, men da kunne Blekkan kjøre på sikkerhet hele veien. Skal han vinne finalen med Nordli Alma, kan han ikke kjøre på sikkerhet hele veien.

Jeg tar også med meg 4 Vinnas Titania. Denne holdt stilen veldig bra fra dødens i Nordli Almas seiersløp i kvalifiseringen. Unngår svenskehoppa den posisjonen i finalen, er det ikke helt utenkelig at hun kan vinne Kriteriet, men da må kanskje et par av forgrunnsfigurene være litt under pari eller tulle seg bort.

Rangering V4-1: A: 2 B: 3-1-4 C: 10-5-6-9-7-8-12-11

V4-3 - Hoppederby. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Øystein Tjomsland har altså alle fire favorittene i de ulike Kriteriet og Derbyløpene for kaldblods. I Hoppederby er det 2 Brenne Blesa som er hans seiersvåpen ( i tillegg til 3 Alonso Jenta). Brenne Blesa var den kvalifiseringsvinneren som imponerte mest i sitt seiersløp og hun må være en motivert favoritt i finalen.

1 Eldoda fikk en perfekt styring av Tom Erik Solberg i sitt kvalifiseringsløp og takket for det med å speede inn til enkel seier. Vant på den klart beste tiden og må være en klar utfordrer til Brenne Berna. Lars Anvar Kolle brente kruttet for tidlig med 10 Voje Maren i Eldodas seiersløp og kom for tidlig foran. Ble et enkelt bytte for Eldoda mot mål. Nå blir det garantert ryggløp i det lengste og spare speeden. Løpets klare outsider. 3 Alonso Jenta vant sin kvalifisering meget enkelt fra tet. Er under rivende utvikling og slett ikke sjanseløs på finaleseieren heller. Den fjerde hesten jeg ser med seierssjanse i Hoppederby for kaldblods.

Rangering V4-3: A: 2 B: 1-10-3 C: 4-9-5-6-8-11-7-12

V4-4 - Hoppe-Kriteriet. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Forhåndsfavoritten forsvant i tur og orden i kvalifiseringsløpene til Hoppekriteriet for varmblods og finalen ser vidåpen ut.

Ustartede 4 OH U. Sexylady smalt til med seier og 14.4/2100 meter som vinner av sitt kvalifiseringsløp og betalte ut feite 68,9 ganger pengene. Avsluttet strålende i det løpet og er garantert ikke noe dårligere med løp i kroppen. Jeg setter Heisholt-hoppa først. 9 Another Creation var spilt til 13 igjen for 10 som storfavoritt i sitt kval, men i likhet med i Drammen sist ga hun seg altfor enkelt. Nå blir det ryggløp, jeg innbiller meg at hoppa er klart best da.

Kvalvinnerne 3 H.M. Lovely Corners og 2 Sweet Lins blir trolig favorittduo, men jeg synes ikke førstnevnte imponerte i sitt seiersløp og sistnevnte vinner ikke finalen om hun er like stri som sist. 1 Catch A Volo suste inn til overraskende seier i sitt løp, men det feltet var ikke det beste. 8 Sassy Girl har Østre mer tro på enn stallvenninna 3 H.M. Lovely Comers, men åttendespor er sjanseartet. Jeg har vondt for å se 7 Beak's Lively og 11 Ayita vinne Hoppe-Kriteriet, men de øvrige ti kan vinne seierssjekken på 750 000 kr.

Rangering V4-4: A: 4 B: 9-3-2-8-1-5-10-6-12 C: 7-11