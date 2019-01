Høitomt hviler ikke

Siberian Justice og Eirik Høitomt blir klare favoritter i V4-1 på Bjerke torsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V64 Åby: Untersteiner i hovedrollen

Oddssingel Coppa Italia: Inter er kvitt Juventus

Live: Overgangsvinduet januar 2019

Premier League: Alle Premier League-overgangene i januar

Bjerke travbane er også denne torsdagen vertskap for Dagens Rett. Det betyr internasjonal V4-lunsj på landets hovedbane og flott omsetning. Det er også internasjonal V5 og denne inkluderer de to siste V4-avdelingene. Torsdag kveld byr så Bergen travpark på internsjonal V65-omgang (spillestopp kl 18.55), mens Åby travbane i Gøteborg byr på V64 med start kl 19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om lunsjløpene på Bjerke, der Eirik Høitomt for n'te gang blir en nøkkelkusk, i og med at han kusker favorittene både i V4-1 og V4-4/V5-2. Og Høitomt blir sentral også for for mine tips.

Favoritten innfrir?

5 Siberian Justice og Eirik Høitomt har ihvertfall en fin oppgave foran seg i V4-1. Fireåringen vant et lunsjløp på Bjerke 10. januar mot noenlunde lik motstand han møter i dag. Da ledet hesten hele veien og vant overlegent. På de to minste V4-forslagene velger jeg å bankerspille 5 Siberian Justice i dag. Så tar jeg med kapable 3 Merkulov og Gøran Antonsen på det største V4-forslaget.

Høitomt/Kolnes innfrir?

I V4-4/V5-2/DD-2 skal få stifte bekjentskap med norgesdebutanten 1 Gigolo N.L. som er ny på stallen til Sigbjørn Kolnes. Hesten kommer med bra meritter fra Danmark og møter svært billig motstand i norgesdebuten. I og med at jeg spiller tynt i V4-1, har jeg råd til noen garderingen i V4-spillet. Men både i DD og V5-spillet bankerspiller jeg 1 Gigolo N.L.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Svak klasse og alle skal med i V4-2

V4-2 holder slett klasse og her er det langt mellom formhestene. Løpet er stengt på 500 startpoeng og det er i tillegg sprint. Jeg spiller samtlige elleve hester på alle V4-forslagene og tror på en smell i dette løpet.

"Gamlingen" får sin seier nå

Ni år gamle 3 L.J.'s Dreamcatcher tok sin siste seier på Färjestad 13. november 2017 og vant sitt siste løp i Norge, så langt tilbake som 28. september 2016. Men vallaken som trenes av Kim Åge Rokkan har vist form i det siste og blir min klare favoritt i V4-3/V5-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.