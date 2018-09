Hoppene gjør opp i søndagens V4 på Bjerke

Ubeseirede Hillary B.R. er enorm favoritt til å vinne Norsk travkriterium for hopper sammen med Magnus Teien Gundersen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En fantastisk Bjerkesøndag står for tur. 12 løp står på programmet og hele åtte klasseløpsfinaler skal avgjøres. Det er pengestinne løp også, vinneren av varmblods-derbu kan kvittere ut 1 000 000 kroner og dersom vinneren er meldt i Premiesjansen dobles premien. Det er internasjonal V75 på menyen, men før det skal det kjøres fire løp, alle Hoppefinalene i både Kriteriet og Derby. Disse fire løpene utgjør samtidig søndagens V4-omgang og det er denne omgangen denne artikkelen heretter skal handle om. Det ser ganske oversiktlig ut i V4-spillet, ergo blir det samlebonger.

Storfavoritten innfrir

Trener Geir Vegard Gundersen har et lass med stallhester i de ulike finaleløpene denne søndagen og den aller største vinnersjansen, den kommer allerede i søndagens første løp, som er V4-1. Toppstammede 4 Hillary B.R. har startet seks ganger i karrieren og vunnet samtlige. Og seiersmarginen har vært stor hver eneste gang. Geir Vegard Gundersen blir skuffet dersom ikke hoppa vinner Hoppekriteriet og det sier det meste. Hillary B.R. må være syk forr å tape V4-1 og blir min soleklare V4-banker.

Rangering V4-1: A: 3 B: 2-1-4 C: 10-5-9-7-6-11-8-12

V4-2 - Hoppe-Kriteriet. Kaldblods. 2100 meter autostart.

Jeg førstetipper Øystein Tjomsland både i kaldblodsderby og Kriteriet med nestfavorittene Philip Ess og Rappstjernen, men værer at han kan ryke med storfavoritten Brenne Blesa i Hoppekriteriet. Nå vant Brenne Blesa sin kvalifisering ganske greit til slutt, men jeg synes ikke hun imponerte. Det gjorde derimot 36-oddseren 2 Ask Viktoria (i løpet der 1,1 oddseren Voje Maren sviktet med flere galopper). Ask Viktoria svarte opp fra tet og landet på flotte 29.4. Jeg tror Ask Viktoria kan by Voje Maren på kamp i V4-2 og spiller disse to på samtlige samlebongforslag.

Rangering V4-2: A: 9-2 B: 5-4 C: 1-3-10-6-12-8-7-11

V4-3 - Hoppe-Derby. Varmblods. 2100 meter autostart.

Frode Hamres fremragende duo 2 Calina og 3 Normandie Royal er forgrunnsfigurene til hoppederbyet for varmblods. Begge tok vanntette kvalifiseringsseire og mye tyder på at en av disse to vinner. Men jeg betaler også for 10 Let's Take A Selfie som var urtapper vinner etter hardkjør hele veien i sitt kvalifiseringsløp og så betaler jeg også for 9 Grace B.R. som spurtet frenetisk til seier i sitt kvalløp.

Rangering V4-3: A: 2 B: 3-10-9 C: 4-1-8-7-6-11-5-12