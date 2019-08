Ingen slår vår kalde banker i V4-lunsjen

Bollnäs arrangerer en fin V4-lunsj. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com.

Vi har en SUPERUKE foran oss, og her er det mildt sagt mye å glede seg til. Allerede i kveld er det V75 på Bjerke, mens det i morgen blir V75 på Solvalla. Her skal storløpet JUBILEUMSPOKALEN kjøres, og fra Norge har vi med Gretzky BR. Ser vi så litt senere i uken så er det Bergen Travpark som arrangerer V75-omgangen på lørdag.

I dag begynner travløpene i Sverige, og det er den internasjonale V4-lunsjen som skal kjøres. 12:20 fra Bollnäs er fristen vi må forholde oss til her. I kveld er det som nevnt V75 Bonus fra Bjerke, med vanlig V75-frist 19:00.

Nå skal det handle om V4-lunsjen fra Bollnäs. Sjekk ut følgende vurderinger:



V4-2: 3 Järvsö Bukefalos har det løsnet for. I årets seks første starter synes vi egentlig hesten mer eller mindre skuffet en hel del. Men nå virker det som Persson-traveren har funnet en helt annen form. De siste tre innsatsene har nemlig vært av et helt annet kaliber. Han går til mål så det suser, og sist har vi 1.23,5 den siste runden. Det ble nemlig helt feil på startsiden den dagen, men hesten gikk et veldig sterkt løp til andreplassen. Järvsöfaks-sønnen har en helt riktig oppgave i dag. Bukefalos er rask bak bilen og kort distanse er vel hans beste? V tror det. Vi vet hesten tapte for 8 Torpa Pål 16.05 på Bergsåker, men da hadde jo vår banker en helt annen form enn dagens. Vi mener bestemt at Järvsö Bukefalos er en god banker og går all in!

V4-1: 11 Västerbo Jolene har størst kapasitet i innledningsløpet. Det er et åpent løp, men dette er hesten å spille om man vil gå veldig tynt. Hun var god ved to seire i vår. Nå sist kom hesten ut etter to måneders pause, og galopperte som helpigg da det gjenstod 400 meter av løpet. Hoppa har klare aksjonsproblmer fra tid til annen, men fungerer det for henne har hun gode vinnermuligheter. Dette er utgangshesten i løpet, men løpet er veldig åpent!

V4-3: 12 Unexpected er spilt på fem prosent når dette tipset skrives. Vi synes det er for lite. Vallaken etter Going Kronos viste tegn på høy kapasitet i 2017, og var god. Det har så gått kraftig nedover en stund, men nå er han veldig på gang. Spurten hesten leverte nå sist, med full fart i mål, var strålende. Det gikk fort nedover oppløpet. Den siste 500-meteren klokket vi til rundt 12,0. Hesten var og veldig tapper tredje sist, og uten galopp er 6-åringen en klar vinnerkandidat.

V4-4: 5 All Star har vært strålende på slutten. Nest sist ble han innvolvert i 10-tempo den første 500-metern og det var for dagen 2600 meter som skulle traves. Hesten kjørte seg så til tet, og etter en meget rask avslutning holdt Peter G Normann sin springer unna på flott vis. Vi likte virkelig inntrykket på hesten. Nå sist viste han at løpet nest sist var en stor beskjed om at formen er på riktig vei. Etter å ha travet de siste 800-meterne i dødens, så fullførte hesten strålende til andreplassen. Det som er oppsiktsvekkende her er at det var meget gode Global Undecided som vant løpet. Det var med andre ord høy V75-klasse av det løpet sist.

All Star står i dag utvendig for hovedopponenten 4 Mr. Clayton J.F, og det kan bli dødens. Selv derfra mener vi hesten skal ha klart størst vinnersjanse i feltet. Han blir vår DD-banker.

