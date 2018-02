Interessant V4-lunsj med Ingves i hovedrollen

Peter Ingves er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi var veldig nærme å gjøre fullstendig storeslem i Bergen denne torsdagen, og hadde Vertigo Bjørn (16,01 i odds/vår vinner) slått til i innledningen (ble nummer 2), ja, da hadde absolutt ALT SATT. Nå ble det uansett FEST i V5-spillet, og undertegnedes MINSTE V5-bong på Kr.162 betalte ut meget fine Kr.3 551,-. Supersmellen, Sjeras (8-valg), var med på kun tre hester i V5-1.



Ny suksess på Bjerke 31. januar!

Det har svingt veldig bra av Kurt Leirvågs Bjerketips de siste månedene og det ble nye flotte gevinster på Bjerke onsdag. Det største V76-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) satt som spikret, og utbetalingen ble flotte Kr.11 349. På Eksperten ble det klaff for 10 andelslag og disse fordelte seg slik:

To systemspill med fire andeler a kr 1500 - utbetaling kr 11 772

Et systemspill med tjue andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 664

Ett andelslag seks andeler a kr 336 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 400 - utbetaling kr 11 349

Fire andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 772

Vi kom ikke til lukene i V4-lunsjen mandag, og er mer enn sugen på en opptur til dagens omgang. Halmstad står for løpene, og nå jakter vi tusenlappene med følgende:



V4-1 : 1 Alea Iacta Est – Leder fort dette løpet rundt om, og det er en banker for de som ønsker å gå tynt i et ellers meget åpent løp, Satt fast sist med litt krefter igjen, og innsatsen var klart oppløftende. Går 16 fra strek, og feilfritt må mulighetene være store. Vår klare tipsener.

V4-2 : 1 Floalts Cesna – Har en misvisende rad, og man skal være litt på vakt her. Nå sist feilet den som skummel i det kusken bakket seg luker mot oppløpet, og den var ubrukt når galoppen kom. Tirsdag er den solid kuskeplusset, den møter en ikke veldig hard gjeng, og sjansene skal være fine. SPILLES!

V4-3 : 3 Quite A Soldier/4 Adiago Trot – To hester løfter seg klart over de øvrige når det gjelder kapasitet. Quite A Soldier er enda noe uslipt, men den er fryktelig bra, og den tåler å bli brukt. Nå sist gikk den et svett løp etter tidlige galopper, og på klokken stod det 11,0 s 400m som helt ubrukt. Kan vinne igjen! Adiago Trot spurtet strålende bak løftet S.G. Charpentier sist, og på klokken stod det 11,3 s 600m med krefter igjen. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og den skal naturligvis med på alt.

V4-4 : 8 Unity Knick – Har funnet storformen, og den plasseres knepent først i en småskummel finale. Vant sikkert i Danmark sist, mens den fullførte oppløftende nest sist. Er en av få hester med full form i dette feltet, og med flyt duger den godt. SPILLES!