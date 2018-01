Internasjonal lunsj på Bjerke

Årsdebuterende Tyri Loke blir spillefavoritt i V4-2 under Bjerke lunsjtrav torsdag, sammen med sin trener og kusk Geir Flåten. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En strålende travtorsdag står foran oss der det spillemessig største høydepunktet finner sted til kvelden. Det er nemlig jackpot i V64-spillet på Axevalla og der skal Rolf Lerum jakte enda flere gevinster.

Lerum med herlige V64-suksesser!

Rolf Lerum har truffet meget bra med sine V64-tips til Sverige denne uken. Mandag ble det full klaff for V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 1 152. Utbetalingen ble fine 7 817 kr, og 3 Underworld (4-valg i V64-2) innfridde som hans førstevalg.

Enda bedre på Solvalla tirsdag 23. januar

I går kveld ble det enda bedre uttelling. 6. valget og 5,1 prosenteren 7 British Steel ble fanget på kun fire hester i V64-1 og 5. valget 9 Mon Etoile ble lansert som en herlig tipsener i V64-3. V64-forslaget med innl. pris på kr 960 satt som spikret, og betalte ut knallfine solide 23 024 kr.



I tillegg til V64-jackpotten på Axevalla, byr også torsdagen på Dagens Rett og internasjonal V4/V5-lunsj fra Bjerke, mens Bergen travpark byr på internasjonal V65-omgang til kvelden

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bjerkes lunsjløp og da i hovedsak V4-løpene. Jeg spiller bankerfritt og tror på en en dobbeltbanker i V4-2.

Flåten best, men Kulblik utfordrer

Årsdebuterende 6 Tyri Loke kvalifiserte seg ikke til Norsk Travderby i fjor høst, men hadde likevel en flott sesong. Seks seire på 15 starter ble fasiten og sett i forhold til kapasiteten, bør det bli en bra femårssesong for Tyri Loke, all den tid hesten har under 300 000 kr på konto. Geir Flåten velger å årsdebutere med denne i V4-2 på Bjerke torsdag og motstandsmessig har han funnet et flott løp til sin traver. Slik jeg leser dette løpet er det i all hovedsak Henrik Kulbliks 7 Finnskog Lux som utfordrer om seieren. Tetvant et lunsjløp på Bjerke nest sist og var god da. Nå er det en lignende oppgave og jeg synes 5 Tyri Loke og 7 Finnskog Lux skiller seg litt ut i V4-2 og spiller dobbeltbanker i dette løpet

Milevis bedre enn raden

Ujevne 10 Scotch Whisky blir trolig spillefavoritt i V4-1 som er et løp stengt på 500 startpoeng. Vallaken som trenes av Sigbjørn Kolnes har vært meget ustabil i det siste og er bare en blant mange i dette løpet. 2 Chamsiin blir mitt drag i løpet. Nå har ikke vallaken som trenes av Trond Skofsrud ikke vært i nærheten av sitt beste på slutten, men dette feltet holder meget svak klasse og Chamsiin skal normalt kunne hevde seg her.



Herlig DD-drag

V4-3/DD-1 er også innledningen på V5-spillet og i dette løpet, har jeg et meget spennende drag. 1 Benoit Va Bene har i hele sin karriere holdt til på Forus travbane og hevdet seg ganske bra der. Tok tre strake seire i perioden april/mai i 2016, men vant kun ett løp i fjor. Ble toer i sin siste start, riktignok langt bak vinneren Spenda Muscle. Men Benoit Va Bene har vært best på sprint og det er også distansen torsdag, når hesten gjør sin første start i regi Malene Berdalen. Jeg synes hesten er så spennende første gang at jeg lanserer 1 Benoit Va Bene som min DD-banker i Bjerkelunsjen torsdag.



Uviss form - men gaveløp

I V4-4/DD-2/V5-2 synes jeg 2 Viking Arrow har en flott oppgave foran seg. Nå har ikke Kolnes-hesten vært som best på slutten, men forutsetningene er ypperlige i dette løpet. Bra startspor og svært overkommelig motstand og 2 Viking Arrow blir min favoritt i V4-4/DD-2/V5-2.

V5-banker

De to foregående løpene inngår altså begge i torsdagens V5-spill. I V5 blir kapasitetshesten 8 Lesja Odin blytung favoritt i V5-4. Og det er ikke så rart, Lesja Odin er totalt overlegen sine konkurrenter i det grunnlaget den befinner seg i nå og kan normalt ikke tape V5-4. 8 Lesja Odin er min soleklare V5-banker på Bjerke torsdag.



